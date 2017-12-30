3-миллионным пассажиром «Белавиа» оказалась 12-летняя гомельчанка Полина Захарченко

Новости Беларуси. 3-миллионного пассажира встретила сегодня «Белавиа». Своеобразного юбиляра определили впервые в истории компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им оказалась 12-летняя гомельчанка Полина.

Вместе с мамой и бабушкой она 30 декабря улетела рейсом Минск–Калининград, куда по традиции летает на новогодние праздники. Девочку торжественно встретили в аэропорту с подарками. Благодаря специальному сертификату она сможет путешествовать еще больше.