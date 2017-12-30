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3-миллионным пассажиром «Белавиа» оказалась 12-летняя гомельчанка Полина Захарченко

30 декабря 2017 19:37
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Новости Беларуси. 3-миллионного пассажира встретила сегодня «Белавиа». Своеобразного юбиляра определили впервые в истории компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Им оказалась 12-летняя гомельчанка Полина.

3-миллионным пассажиром «Белавиа» оказалась 12-летняя гомельчанка Полина Захарченко-1

Вместе с мамой и бабушкой она 30 декабря улетела рейсом Минск–Калининград, куда по традиции летает на новогодние праздники. Девочку торжественно встретили в аэропорту с подарками. Благодаря специальному сертификату она сможет путешествовать еще больше.

3-миллионным пассажиром «Белавиа» оказалась 12-летняя гомельчанка Полина Захарченко-4

Полина Захарченко:
Когда ко мне подошли, я сразу не поняла, что будет, и мне показалось, что просто какой-то маленький подарок. А тут прямо трехмиллионный клиент и так много подарков, столько людей.

# общество # Реклама # Фотофакт # Полина Захарченко

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