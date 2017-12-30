Это самый большой подарок: как прошли новогодние елки с участием Президента в Минске

Самые эмоциональные, искренние представители человечества – конечно же, дети. Незабываемые впечатления в этом году подарила счастливчикам Президентская новогодняя елка во Дворце Независимости. 15-летняя Даша на бал во Дворец Независимости собирается вовсе не как персонаж любимой всеми девчонками сказки. Вместо долгого выбора платья участник молодежного парламента и председатель Республиканского координационного совета сосредоточено генерирует идеи, которыми планирует поделиться лично с главой государства.

Дарья Шлапакова:

Моя основная цель – сделать так, чтобы люди, дети, молодежь сами понимали, что они тоже могут что-то решать. Что не только взрослые депутаты, сидя в своих кабинетах и придумывая разные проекты, только они могут что-то делать и менять в этой стране, в этом городе и вообще, в принципе, в нашей жизни. Дворец Независимости – один из главных символов белорусской государственности. Эти стены, несмотря на юный по меркам архитектуры возраст, уже помнят много важных для мировой политики встреч и событий. Сегодня по коридорам и залам, где, без преувеличения, вершились судьбы стран и народов, разносятся громкая музыка и смех. На бал Президент пригласил лучших из лучших. 250 юных изобретателей, покорителей спортивных рекордов, отличников.

Кирилл Крупенько:

В нашей стране есть возможности реализовать себя. Надо действовать, надо учиться, надо стараться. Само собой ничего не придет. На наших глазах в Беларуси зарождается новая новогодняя традиция. Такой праздник во Дворце Независимости проходит впервые. Событие – уникальное. Особая честь для приглашенных, а для главы государства – приятная возможность пообщаться и посмотреть в глаза тем, от кого напрямую зависит будущее страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я бы хотел, чтобы все любили и ценили свою страну. Помните: здесь, только здесь вы можете состояться в полном объеме. Вы можете состояться, как люди, потому что корни ваши зарыты здесь. Ну а если кто-то, уехав, получит знания там, помните, что вы родились здесь, вам надо вернуться, отдать долг этой земле и, получив там знания, сделать всё для того, чтобы эта земля была краше.

В последнюю неделю уходящего года казалось, что вся страна буквально окутана атмосферой добра и ожиданием чуда. Вот уже 21 год акция «Наши дети» объединяет сердца неравнодушных белорусов, чтобы подарить новогоднюю сказку тем, кто в ней нуждается больше остальных. Чиновники, бизнесмены, меценаты поздравляют воспитанников детских домов и интернатов, детей из многодетных семей и малышей с особенностями здоровья. В стороне не остается никто.

Этот детский дом семейного типа в Могилевской области появился почти три десятка лет назад и был одним из первых в Беларуси. Супруги Кундиковы за все время воспитали 43 ребенка – своих и приемных.

А благодаря инициативе «Наши дети» по всей стране еще раз поверят в чудо больше 15 тысяч детей. Новогодний бал во Дворце Республики, как и прежде, остается самым красочным и долгожданным событием. Яркий аккорд акции «Наши дети» – в 2017 году прозвучал без малого для 2500 мальчишек и девчонок со всех уголков Беларуси.

Вероника на праздник пришла вместе с младшим братом. Приглашение на Главную елку страны ребята называют самым большим новогодним подарком. Дети из многодетной семьи точно знают, какие желания стоит шепнуть на ухо самому важному новогоднему волшебнику.

Вероника Войтех:

Пожелала, чтобы у каждого ребенка была счастливая судьба, и у каждого были свои родители. Это самое главное! Ведь без поддержки близких в жизни так сложно всего добиться.

После игр, хороводов и других волшебных событий дети идут в зал, где смотрят настоящий мюзикл. Музыка, иллюминация, красочные декорации и костюмы – но главное, конечно, герои представления. Вместе с Дедом Морозом и его внучкой Снегурочкой они создают у зрителя ощущение сказки. Сюжет спектакля заранее предугадать невозможно.

Уже по традиции вместе с ребятами новогоднее представление смотрит Александр Лукашенко. Глава государства признается: когда собирался на праздник, сам окунулся в детские воспоминания.

Александр Лукашенко:

Для родителей вообще дети – самые лучшие. А для меня, Президента страны, вы самые красивые и самые умные дети. Вы все – мои дети, за которых я отвечаю. И я горжусь этим. Праздничный хоровод закружил в предновогодних хлопотах буквально каждого. В шумном многоголосье явно слышны и иностранные языки. Эти ребята – ученики вильнюсской гимназии – в путешествие за сказкой пресекли государственные границы. Празднику и дружбе расстояния не помеха.

Гостья праздника:

У вас красиво, всё так наряжено! В новогодние праздники особенно верится в чудо. Маленькие пациенты нового онкологического диспансера придти на елку не смогли. Но в свежепостроенном корпусе крупнейшего профильного центра страны в воздухе отчетливо витает вовсе не запах краски – надежды. Новейшее оборудование и «золотые» руки профессионалов дают шанс на выздоровление даже в самых сложных случаях. Специалисты уверены: положительные эмоции – то, что нужно выздоравливающим. Поэтому новогодние чудеса здесь никто не отменял.

По заверению Деда Мороза, в нынешнем топ-списке подарков у современных детей весьма практичные и амбициозные заявки. Но, тем не менее, в каждой маленькой душе есть место для самых сокровенных грез. И загадать их нужно непременно под сверкающей огнями Главной елки страны. Ведь именно здесь сбываются самые важные желания. Гости праздника:



Я мечтаю о собаке и котике.

Чтобы новый год доставил много радости!

Счастья, конечно же, здоровья, успехов, чтобы все мечты сбывались!