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Лоты от разных белорусских знаменитостей. Стартует благотворительный аукцион от «Куфар»

27 января 2020 10:05
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Знаменитые белорусы выставили свои лоты на аукцион «Добрый Куфар». Средства от продажи будут перечислены в поддержку благотворительных проектов.

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – начальник отдела маркетинга площадки объявлений «Куфар» – Виктория Сацута и теннисистка, певица, радиоведущая и дизайнер – Ольга Барабанщикова.

Как можно принять участие в этом аукционе и как победить?

Виктория Сацута, начальник отдела маркетинга площадки объявлений «Куфар»:
27 января аукцион стартует на площадке объявлений «Куфар». Можно будет зайти на «Куфар», вверху страницы найти надпись «Добрый Куфар», кликнуть на эту ссылку, вам откроется страница аукциона, где вы найдете 11 лотов от разных белорусских знаменитостей и несколько лотов от компаний, которые поддержали этот проект.

Лоты от разных белорусских знаменитостей. Стартует благотворительный аукцион от «Куфар»-1

Каждый лот – это коробка, которая сформирована участником индивидуально с учетом его истории и каждая уникальная. На каждую коробку нужно сделать ставку. Есть начальная сумма, есть шаг аукциона – 5 рублей. Чтобы сделать ставку, нужно написать сообщение по этому лоту и мы примем эту ставку. Победит в аукционе тот, чья ставка окажется последней и самой высокой. Получить подарок можно через «Куфар доставку». Участвовать могут все жители Беларуси из любого города. Буквально за пять дней мы доставим коробку победителю. 

Лоты от разных белорусских знаменитостей. Стартует благотворительный аукцион от «Куфар»-4

Хорошая новость в этом аукционе в том, что он действительно добрый и все средства будут собраны на благотворительные проекты, на какие – участники, продавцы коробочек определяют самостоятельно.

Ольга, что лежит у вас в коробке? Какая у вас история?

Ольга Барабанщикова, теннисистка, певица, радиоведущая и дизайнер:
Я как продавец коробки от моего бренда одежды «Loverani» и, конечно же, там одежда. Это прекрасное худи с нашим логотипом. Оно у нас сейчас мегапопулярное, поэтому мне хотелось подарить что-то такое, что все любят. Также к худи я хочу подарить пригласительный на наш показ, который состоится 17 апреля.

Лоты от разных белорусских знаменитостей. Стартует благотворительный аукцион от «Куфар»-7

Что самое интересное, еще маленький бонус ко всем подаркам это то, что мы пригласим победителя на бэкстэйдж, там, где вот это все происходит: модели одеваются, готовятся к показу, можно будет фотографироваться, общаться, вести прямой эфир. Мне кажется, если выиграет девушка, она будет очень счастлива посмотреть все закулисье. Я очень надеюсь, что эта коробочка будет пользоваться спросом, мы сможем выиграть большую сумму денег и направить ее животным.

Лоты от разных белорусских знаменитостей. Стартует благотворительный аукцион от «Куфар»-10

Какие еще известные белорусские личности приняли участие? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Благотворительная акция # общество # Виктория Сацута # Ольга Барабанщикова # Фотофакт

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