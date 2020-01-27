Фотоохота на 5 часов. Зимний чемпионат по фотобёрдингу прошёл в Беларуси

Новости Беларуси. Улётные кадры. Зимний чемпионат по фотобёрдингу прошёл в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 100 человек вооружились фотоаппаратами с суперзумом и устроили пятичасовую фотоохоту на птиц по всей стране.

Чем больше видов пернатых в объективе, тем выше шансы на победу. Важно не только сделать хороший снимок, но и знать места обитания крылатых фотообъектов и правильно определить вид птицы. Сделать это можно с помощью специального приложения.

Маршруты фотобёрдеры прокладывают самостоятельно, и по условиям конкурса каждый час делают селфи. По итогам чемпионата для орнитологов такой фотоархив станет ещё и своеобразной переписью пернатых обитателей.

Александр Винчевский, директор общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:

Очень важно, когда много людей выезжает, и все их наблюдения потом документированы практически, и много бывает редких видов. В частности, вот в прошлом году 86 видов сняли во время чемпионата. Думаю, что это только начало. Потому что у нас около 150 видов зимует в Беларуси. Чем больше людей будет участвовать, тем больше мы узнаем.

Андрей Горшков, фотограф-любитель:

Тем больше шанс, что мы увидим все эти виды. Может быть, какие-то неожиданные виды к нам прилетают.