«Эффект отложенной жизни»: что это такое и как с ним бороться

Красивые платья только для особых случаев. Свежий ремонт – разве что в собственной квартире. Многие из нас используют тысячи отговорок, чтобы не получать удовольствие в моменте «здесь и сейчас». Жить с приставкой «завтра» предпочитает и студент Артем.

Артем Белов, живет завтрашним днем:

В последнее время стал за собой замечать, что я все время откладываю на потом. Я не ищу отношений, потому что у меня нет стабильного дохода, я не ищу хорошую работу, потому что еще учусь на четвертом курсе.

Когда тучи над головой рассеятся, вот тогда и заживем. «Эффект отложенной жизни» создает призрачную гарантию успешного будущего. Инвестируя все внимание в завтрашний день, реалии дня сегодняшнего все больше походят на унылый «зал ожидания». Такой тип мышления для белорусов – генетическое наследство. Марина Прохорова, психолог:

Передается одно и то же послание из поколения в поколение, родители начинают настраивать детей, чтобы не транжирили деньги и думали о завтрашнем дне. Вот такая родовая программа транслируется, нельзя сказать, что это не имеет основания, все-таки наши родители, деды и прадеды жили в довольно суровых условиях, если мы вспомним военное и поствоенное время.

Счастье для достойных. Позволить себе сиюминутную прихоть для большинства – неслыханная роскошь. Марина Прохорова:

Девушка может быть очень недурна собой, очень привлекательна, но мнение о себе будет очень необъективным и неадекватным, самооценка где-то на нуле. В чем она будет себя убеждать? В том, что она похудеет или еще сходит к косметологу на процедуры, и тогда она будет достойной того, чтобы обратить внимание на мужчину.

Программа под названием «до лучших времен» закладывается еще в детстве. Психика ребенка с легкостью считывает все ее коды. Марина Прохорова:

Особенно часто вот такая вещь звучит, что сначала заслужи. Ребенок может впитывать послание, что я еще недостаточно поработал, я не заслужил, я недостаточно хорош, чтобы на что-то претендовать.

Живя по ложным установкам, мы лишаем себя вкуса жизни. Пресные будни, как правило, превращаются в бесконечный день сурка.

Марина Прохорова:

Если человек позволяет себе некоторые радости, позволяет себе в текущем моменте получать удовольствие от путешествия, от общения, от каких-то приятных покупок, то это сказывается на психологическом состоянии. Человек более удовлетворен, он радостный и позитивный.