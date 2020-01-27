Выездные приёмы граждан в Лиде и Минске. График
Новости Беларуси. Узнать о проблемах из первых уст. Практика личных приемов граждан продолжается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 27 января обращения белорусов будет принимать заместитель председателя Палаты представителей – Валерий Мицкевич. Встреча пройдет в Лиде.
29 января можно пообщаться с главой Министерства информации Беларуси – Александром Карлюкевичем, а в пятницу, 31 января – с министром лесного хозяйства – Виталием Дрожжа. Приёмы пройдут в Минске по адресу: улица Советская, 9.
В четверг, 30 января, свои вопросы можно будет задать управляющему делами Президента – Виктору Шейману. А на 6 февраля запланирована встреча с первым заместителем главы Администрации Президента – Максимом Рыженковым.