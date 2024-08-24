Безопасность детей в наших руках. Анонс «Большого города»
Больше недели остается до первого звонка в школах. Многие дети вернулись с летнего отдыха и до начала учебного процесса особенно нуждаются в обеспечении безопасности.
Как спасатели и правоохранители отводят от беды и учат бдительности? Об этом пойдет речь в ток-шоу «Большой город». Смотрите завтра, 25 августа, в 10:00.
Начало учебного года. Самое время уделить больше внимания детям, которые после 3 месяцев каникул и беззаботного времени еще собираются с силами.
Дети находятся в таком состоянии, когда еще догуливают свои каникулы. У них присутствует немного растерянность. Переходный момент перед школой наиболее опасный.
Интернет, бигборды, буклеты, личные встречи. Какие способы профилактики чрезвычайных ситуаций наиболее эффективны?
Социальные сети и ролики – что так любят современные дети. Это бы освоили прекрасно.
Через такие ролики мы продвигаем наш имидж спасателей.
И мы знаем, что вы делали этим летом. Какие правонарушения среди подростков выходят на первый план?
Казалось бы, продал данные собственной карты, однако наказание – до 10 лет свободы.
Безопасность детей в наших руках. «Большой город». Воскресенье, 10:00.