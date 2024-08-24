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Безопасность детей в наших руках. Анонс «Большого города»

24 августа 2024 08:38
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Больше недели остается до первого звонка в школах. Многие дети вернулись с летнего отдыха и до начала учебного процесса особенно нуждаются в обеспечении безопасности. 

Как спасатели и правоохранители отводят от беды и учат бдительности? Об этом пойдет речь в ток-шоу «Большой город». Смотрите завтра, 25 августа, в 10:00.

Безопасность детей в наших руках. Анонс «Большого города»-2

Начало учебного года. Самое время уделить больше внимания детям, которые после 3 месяцев каникул и беззаботного времени еще собираются с силами. 

Дети находятся в таком состоянии, когда еще догуливают свои каникулы. У них присутствует немного растерянность. Переходный момент перед школой наиболее опасный.

Безопасность детей в наших руках. Анонс «Большого города»-4

Интернет, бигборды, буклеты, личные встречи. Какие способы профилактики чрезвычайных ситуаций наиболее эффективны?

Социальные сети и ролики – что так любят современные дети. Это бы освоили прекрасно.

Безопасность детей в наших руках. Анонс «Большого города»-6

Через такие ролики мы продвигаем наш имидж спасателей.

Безопасность детей в наших руках. Анонс «Большого города»-8

И мы знаем, что вы делали этим летом. Какие правонарушения среди подростков выходят на первый план?

Казалось бы, продал данные собственной карты, однако наказание – до 10 лет свободы. 

Безопасность детей в наших руках. «Большой город». Воскресенье, 10:00.

# Подготовка к школе

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