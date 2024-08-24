Безопасность детей в наших руках. Анонс «Большого города»

Как спасатели и правоохранители отводят от беды и учат бдительности? Об этом пойдет речь в ток-шоу «Большой город». Смотрите завтра, 25 августа, в 10:00.

Больше недели остается до первого звонка в школах. Многие дети вернулись с летнего отдыха и до начала учебного процесса особенно нуждаются в обеспечении безопасности.

Начало учебного года. Самое время уделить больше внимания детям, которые после 3 месяцев каникул и беззаботного времени еще собираются с силами.

Дети находятся в таком состоянии, когда еще догуливают свои каникулы. У них присутствует немного растерянность. Переходный момент перед школой наиболее опасный.