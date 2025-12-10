В Минске определили победителей конкурса «Лидеры цифровой экономики – 2025»

Немаловажную роль для страны играет цифровая трансформация. Развитие цифровой экономики – один из приоритетов государства и опора для устойчивого роста страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И сегодня в Минске чествовали тех, кто вносит в эту сферу значительный вклад. Торжественная церемония награждения победителей IV Республиканского конкурса «Лидеры цифровой экономики – 2025» собрала ведущих специалистов, представителей власти, руководителей крупных компаний и молодых новаторов.

Конкурс проводится среди разработчиков цифровых продуктов и решений, а также предприятий, которые внедряют их в свою деятельность или в бизнес-процессы своих клиентов. Победителей определяли 17 экспертов и ученых – это ведущие специалисты Беларуси в области цифровизации и цифровой трансформации.