В Минске определили победителей конкурса «Лидеры цифровой экономики – 2025»
Немаловажную роль для страны играет цифровая трансформация. Развитие цифровой экономики – один из приоритетов государства и опора для устойчивого роста страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И сегодня в Минске чествовали тех, кто вносит в эту сферу значительный вклад. Торжественная церемония награждения победителей IV Республиканского конкурса «Лидеры цифровой экономики – 2025» собрала ведущих специалистов, представителей власти, руководителей крупных компаний и молодых новаторов.
Конкурс проводится среди разработчиков цифровых продуктов и решений, а также предприятий, которые внедряют их в свою деятельность или в бизнес-процессы своих клиентов. Победителей определяли 17 экспертов и ученых – это ведущие специалисты Беларуси в области цифровизации и цифровой трансформации.
Татьяна Ткалич, председатель экспертного совета IV Республиканского конкурса «Лидеры цифровой экономики – 2025»:
В этом году представлена и банковская сфера, и сфера энергетики, нефтехимические предприятия, образовательные предприятия. У нас был достаточно строгий отбор. Мы оценивали степень технологичности проектов, степень реализуемости проектов, степень уникальности проектов.
Работы участников конкурса оценивали в шести номинациях, каждая из которых раскрывает отдельную грань цифровой трансформации – от стратегического планирования и организационных изменений до практических примеров внедрения с конкретными, измеримыми результатами.
Олег Беляков, генеральный директор ОАО «ИнДев Солюшенс»:
Мы представили на конкурс «Лидеры цифровой экономики» свой программный продукт по беспилотным технологиям, который сегодня применяется для карьерной техники БЕЛАЗ.
Виктория Сорокина, директор ГП «ИВЦ Миноблисполкома»:
Для нас участие является показателем нашей работы, кропотливого труда. Благодаря таким конкурсам и получаемым наградам мы еще более стимулированы к работе и готовы вносить вклад как в развитие цифровой экономики, так и в безопасность информационных технологий.
Это еще одно подтверждение стремительного развития цифровых технологий в Беларуси и высокого потенциала отечественных разработок, а также их успешное применение в самых разных сферах экономики.