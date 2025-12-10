Каждое бревно осматривает сканер – уникальное предприятие по деревообработке открыли в Бобруйске

Примечательно, что некоторые регионы взяли на себя повышенные обязательства и реализуют в районах по два и более проекта. Как, например, Могилевская область, которая добавила к общему числу плюс 10 инициатив, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одна из них, организация нового лесопильного и пеллетного производства в Бобруйске, уже выходит на финишную прямую.

Эти кадры говорят лучше, чем цифры в экономических отчетах. Так еще 7 лет назад выглядела часть промзоны Бобруйска. Тогда было принято стратегическое решение безвозмездно передать инвестору 26 пустующих аварийных зданий. Практически все они были снесены под ноль, чтобы построить уникальное для страны предприятие, способное перерабатывать в больших объемах бревна диаметром более 30 см. Раньше такие заказы точечно и немного могли выполнить всего несколько организаций.

Почему именно Бобруйск? Руслан Дашкевич, директор предприятия по деревообработке:

Учитывая, что деревообрабатывающие пункты Минлесхоза работают по всей Беларуси, а наше предприятие ориентировано на крупный пиловочник, то по логистике мы можем из любого уголка Беларуси привезти сюда крупный пиловочник и переработать его.

Предприятие сегодня – это промышленный гигант деревообработки с территорией в 13 гектаров. Весь процесс – в цеху. Сейчас там идут пусконаладочные работы, и вход воспрещен. На улице можно увидеть только сортировку. Предприятие высокоавтоматизированное. Каждое бревно осматривает 3D-сканер, который создает цифровой портрет дерева. Программное обеспечение производства – разработка российских коллег из Архангельска.

Руслан Дашкевич:

Все задачи, которые раньше решали с линейкой и карандашом, сейчас программа определяет геометрию, сама рассчитывает и предлагает оператору на выбор ту или иную операцию для получения максимально эффективного готового продукта.

Предприятие работает по принципу полного цикла. Все, что остается в процессе (кора, щепа, опилки), идет в дело. Например, щепа становится основным топливом для собственной котельной предприятия. Зимой до 80 % ее энергии направляется на сушку древесины. Остальные 20 % – на отопление самого комплекса.

Машинист-оператор котельной Кирилл Лавринович – один из первых, кто был зачислен в штат нового предприятия. Он пришел сюда год назад после армии, до этого работал инженером в сфере АПК. Вспоминает, что тогда коллег можно было пересчитать на пальцах одной руки. Сейчас, с запуском предприятия, здесь готовы принять еще 50 сотрудников. Кирилл Лавринович, машинист-оператор котельной предприятия по деревообработке:

В принципе, по зарплате устраивает, график идеальный для меня – я такой искал как раз таки. Перспективы на будущее, даже рост какой-то карьерный вижу в этом. С начальником беседовали об этом, он поддерживает.