Прямой эфир

«Локализуются не в точке, это – разлитая область»: как распознать ишемическую боль и что принимать

21 ноября 2016 20:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. О первых симптомах и неотложных мерах, рассказали в «Большом городе».

Елена Григоренко, главный внештатный кардиолог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, доцент  кафедры кардиологии и внутренних болезней БГМУ, кандидат медицинских наук:
Если говорить о классическом болевом синдроме, ишемическом болевом синдроме, то есть несколько дифференциальных клинических критериев, которые предварительно позволяют провести вот такую дифференциальную диагностику. В частности, ишемические боли, как правило, локализуются не в конкретной точке, а это – разлитая область, находящаяся за грудиной.

Второй момент – это иррадиация: они могут проводиться в руку, в шею, в спину, в межлопаточную область.

Считается, куда угодно, кроме нижних конечностей. Они – недолговременные по своей продолжительности, длятся до 20 минут, если это не развивающийся инфаркт миокарда. Появляются – исчезают, появляются – исчезают. Есть провокатор – связь с физической нагрузкой. В покое человек чувствует себя всегда лучше. А вот, если у него появляются какие-то неприятные ощущения тогда, когда ему нужно подняться на второй этаж, быстро пройти, пройти в горку, то это должно натолкнуть на мысль, что это – стенокардиальный синдром.

Эффект тут от нитроглицерина.

Единственное лекарственное средство, которое способно оборвать вот этот болевой синдром – это сублингвальный приём таблеточек нитроглицерина, либо спрея. Ни валидол, ни таблетки с ментолом, ни леденцы, ни капли «Корвалола», по сути, на ишемический характер болевых ощущений не действуют никаким образом.      

Дела сердечные: как избежать кардиологических и сосудистых заболеваний

# общество # Заболевания сердечно-сосудистой системы

Другие новости рубрики

Все новости
Сердце не болит, а инфаркт развивается: на какие ощущения надо обратить внимание?
21 ноября 2016 20:16

Сердце не болит, а инфаркт развивается: на какие ощущения надо обратить внимание?

Кардиолог – гипертоникам: и при давлении 120/80 врач может увеличивать дозу антигипертензивных препаратов
21 ноября 2016 20:15

Кардиолог – гипертоникам: и при давлении 120/80 врач может увеличивать дозу антигипертензивных препаратов

Как распознать инсульт по уголкам глаз и походке?
21 ноября 2016 20:13

Как распознать инсульт по уголкам глаз и походке?