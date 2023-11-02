Давать ребёнку яблоко. Почему для развитие речи необходимо правильное питание?

Шепелявость, картавость, проглатывание окончаний – все это, безусловно, называется речевыми дефектами, которые изрядно могут подпортить жизнь. Для кого-то это может стать интересной, своеобразной изюминкой или особой манерой в произношении. Но все же чаще дикционные нарушения – это, конечно же, проблема. О том, почему же появляются дефекты речи и какой звук самый сложный в произношении, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Анжела Шершнева, учитель-дефектолог, логопед с нейроподходом: Мы сейчас должны подумать, что наши дети едят и как кушают. Например, в младенчестве все пьют молоко. Мамы потом в два-три года уже протирают пюре, и все равно ребенок ест мягкую пищу. Акт глотания несовершенен, мышцы ослаблены, тут вызывается рвотный рефлекс. Идут свои проблемы – слабость мышц. Наши дети не жуют морковку, как раньше мы в детстве. Помните, у нас были сухари, морковка? У нас упражнения артикуляционные уже были просто спонтанные. Даже если уже сегодня возникает такая проблема у детей, у нас очень хорошо работают миофункциональные логопеды. Это специалисты, которые научат детей правильно жевать, глотать, и данные проблемы уходят. Но они сейчас существуют – даже я говорю о том, что питание. Мы должны задуматься, мамы и папы, как наши дети кушают, насколько они кушают у нас твердую пищу.

Денис Северов, магистр психологии:

Действительно, если мы говорим про потребности ребенка в этом возрасте, то их всего лишь три. Первая – это туалет, второе – это еда, и третье – это внимание, тепло и нежность. Если вы не даете это внимание, тепло и нежность, как один из, наверное, самых главных моментов, питание, безусловно, тоже важно, то ребенок потом вырастая, начинает очень сильно просить и даже где-то попрошайничать это к себе отношение: дайте мне внимания, тепла.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Сейчас мамы и папы все очень умные, мне кажется. Все сидят в интернете, читают и считают, что еще рано давать ребенку морковку жевать. В интернете написано, что только пюрешку можно.

Анжела Шершнева:

Не сразу целое, например, ребенку яблоко давать, а дольку, чтобы ребенок правильно кусал, чтобы правильно прикус формировался. Там, в общем, много всяких вопросов существует. Я за правильное питание.

Читайте также:

«Нарушение нервной системы». Почему у современных детей часто встречаются дефекты речи?

«Прокачать речь». Как самостоятельно улучшить дикцию?

«Малыш не торопится говорить». В каком возрасте ребенка с нарушениями речи показать специалисту?