Речь Президента и общение с участниками после. Что происходило утром 3 июля на Кургане Славы?

Новости Беларуси. День Независимости празднует вся страна. Торжества проходят и у Кургана Славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В них принимает участие Президент. В мемориальном комплексе работает наш политический обозреватель Виктория Ходосок.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Прежде всего хочется поздравить белорусов – наследников Великой Победы – с таким важным праздником! Мы работаем в мемориальном комплексе «Курган Славы». Это один из символов нашей Победы. Построили, кстати, его к 1969 году. На холме, как видите, четыре обелиска – по количеству фронтов. Высота комплекса – более 70 метров.

Виктория Ходосок:

Очень много интересных фактов известно о Кургане Славы: например, соорудить помогали его небезразличные белорусы, люди, которые приносили сюда горсти земли. Часть холма насыпана привезенной землей с мест боев и городов-героев, ну а дальше в дело вступили строители. Еще один факт: рабочие во время создания мемориала рабочие находили человеческие останки, снаряды, гильзы. А все потому, что в начале июля 1944 года в рамках масштабной операции «Минский котел» в окружение попала многотысячная немецкая армия, и ее разгром в 20-ти километрах от Минска стал одним из решающих шагов на пути к полному избавлению Беларуси от вражеского нашествия.