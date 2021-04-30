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Что такое единый агрегатор радиоплеера? Рассказали в Мининформе

30 апреля 2021 16:33
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Новости Беларуси. В Беларуси может появиться единый национальный агрегатор радиоплеера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предполагается, что такой способ получения информации станет еще доступнее и удобнее.

Что такое единый агрегатор радиоплеера? Рассказали в Мининформе-1

Об этом 30 апреля шла речь на коллегии Министерства информации. Что касается создания единого агрегатора радиоплеера, то подобные онлайн-площадки уже внедрены в соседних странах, России и Украине. Они позволяют изучить предпочтения слушателей. А сами поклонники радио слушают любимые радиопрограммы в удобном для себя месте и удобное время. К слову, в едином агрегаторе радиоплеера будут представлены все радиостанции.

Что такое единый агрегатор радиоплеера? Рассказали в Мининформе-4

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:
Гражданам нашей страны предоставить возможность слушать любимую радиостанцию не только посредством привычного способа получения через FM-частоты, но и при помощи своего мобильного телефона, планшета, телевизора либо головного устройства, которое находится в автомобиле и позволяет принимать любимую радиостанцию даже там, где нет устойчивого покрытия FM-передатчиком, где качество сигнала, качество любимых песен, любимых радиопрограмм гораздо выше.

Что такое единый агрегатор радиоплеера? Рассказали в Мининформе-7

Сейчас в Беларуси насчитывается 164 радиопрограммы. 137 из них – государственные.

# СМИ Беларуси # общество # Владимир Перцов # Фотофакт

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