Прямой эфир

В Новой Боровой построили первую школу. Чем она заметно отличается от типичных проектов?

16 марта 2020 21:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В жилом районе Новая Боровая завершилось строительство первой школы. Разработкой проекта, возведением и комплектацией занималась компания «А-100 Девелопмент», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Школа рассчитана на 1020 учеников и спроектирована по самым новым европейским стандартам.

В Новой Боровой построили первую школу. Чем она заметно отличается от типичных проектов?-1

Здание разделено на четыре блока: начальной и средней школы, административный блок и блок общественных пространств. В отдельном здании – современный физкультурно-оздоровительный комплекс. В будущем его смогут посещать не только школьники, но и все жители Новой Боровой.

В Новой Боровой построили первую школу. Чем она заметно отличается от типичных проектов?-4

Школа от компании «А-100 Девелопмент» заметно отличается архитектурным и дизайнерским решениями от типичных проектов. Внутри много прозрачных и просторных помещений. Все классы обставлены мебелью и укомплектованы необходимой техникой. Школьные лаборатории и мастерские компания «А-100 Девелопмент» оснастила компьютерами, станками, инструментами и лабораторным инвентарем. На каждом этаже собраны научные экспонаты для обучения в игровой форме. Для отдыха предусмотрены «уголки тишины» и музыкальные площадки.

В Новой Боровой построили первую школу. Чем она заметно отличается от типичных проектов?-7

Светлана Шевлик, директор компании «А-100 Девелопмент»:
Мы постарались в этой школе разместить не только необходимое – это учебные классы, спортзалы – но сделать еще и так, чтобы в целом пространство школы было насыщенным. Мы как коммерческий застройщик построили этот объект в Новой Боровой, и первый этап это, конечно, передача школы на баланс государства. Образовательным процессом здесь будут заниматься Министерство образования и соответствующие органы. Но, конечно, мы рассчитываем и уверены в том, что учиться здесь будут дети, которые живут в Новой Боровой по месту прописки.

В Новой Боровой построили первую школу. Чем она заметно отличается от типичных проектов?-10

В школе есть классы, в том числе и под открытым небом: географическая площадка, грядки, парник и столы под навесом для занятий ботаникой. Территория школы занимает более 4,5 гектара. Погонять мяч можно будет на двух полях с искусственным покрытием. Рядом есть площадка для волейбола, баскетбола и тенниса. Есть место для скейтбординга и воркаута.

Сейчас вокруг школы застройщики продолжают работы по благоустройству и озеленению. Здесь будут высажены лиственные и хвойные деревья, многолетние декоративные травы и вьющиеся растения. Первые занятия в «школе будущего» начнутся 1 сентября. Всего же в жилом районе «А-100 Девелопмент» построит четыре школы. Сейчас идет проектирование второго учебного заведения.

*На правах рекламы

В Новой Боровой построили первую школу. Чем она заметно отличается от типичных проектов?-13

# Реклама # общество # Светлана Шевлик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Насколько белорусы готовы позаботиться о себе? Как COVID-19 изменил нашу повседневную жизнь
16 марта 2020 18:55

Насколько белорусы готовы позаботиться о себе? Как COVID-19 изменил нашу повседневную жизнь

Пётр Петровский: «Всеобщий карантин – это красивое название, но насколько оно эффективно?»
16 марта 2020 18:51

Пётр Петровский: «Всеобщий карантин – это красивое название, но насколько оно эффективно?»

Врач: «Пожилые люди – наиболее уязвимый перед коронавирусом контингент»
16 марта 2020 18:49

Врач: «Пожилые люди – наиболее уязвимый перед коронавирусом контингент»