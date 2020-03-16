В Новой Боровой построили первую школу. Чем она заметно отличается от типичных проектов?

Новости Беларуси. В жилом районе Новая Боровая завершилось строительство первой школы. Разработкой проекта, возведением и комплектацией занималась компания «А-100 Девелопмент», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Школа рассчитана на 1020 учеников и спроектирована по самым новым европейским стандартам.

Здание разделено на четыре блока: начальной и средней школы, административный блок и блок общественных пространств. В отдельном здании – современный физкультурно-оздоровительный комплекс. В будущем его смогут посещать не только школьники, но и все жители Новой Боровой.

Школа от компании «А-100 Девелопмент» заметно отличается архитектурным и дизайнерским решениями от типичных проектов. Внутри много прозрачных и просторных помещений. Все классы обставлены мебелью и укомплектованы необходимой техникой. Школьные лаборатории и мастерские компания «А-100 Девелопмент» оснастила компьютерами, станками, инструментами и лабораторным инвентарем. На каждом этаже собраны научные экспонаты для обучения в игровой форме. Для отдыха предусмотрены «уголки тишины» и музыкальные площадки.

Светлана Шевлик, директор компании «А-100 Девелопмент»: Мы постарались в этой школе разместить не только необходимое – это учебные классы, спортзалы – но сделать еще и так, чтобы в целом пространство школы было насыщенным. Мы как коммерческий застройщик построили этот объект в Новой Боровой, и первый этап – это, конечно, передача школы на баланс государства. Образовательным процессом здесь будут заниматься Министерство образования и соответствующие органы. Но, конечно, мы рассчитываем и уверены в том, что учиться здесь будут дети, которые живут в Новой Боровой по месту прописки.

В школе есть классы, в том числе и под открытым небом: географическая площадка, грядки, парник и столы под навесом для занятий ботаникой. Территория школы занимает более 4,5 гектара. Погонять мяч можно будет на двух полях с искусственным покрытием. Рядом есть площадка для волейбола, баскетбола и тенниса. Есть место для скейтбординга и воркаута.

Сейчас вокруг школы застройщики продолжают работы по благоустройству и озеленению. Здесь будут высажены лиственные и хвойные деревья, многолетние декоративные травы и вьющиеся растения. Первые занятия в «школе будущего» начнутся 1 сентября. Всего же в жилом районе «А-100 Девелопмент» построит четыре школы. Сейчас идет проектирование второго учебного заведения.

*На правах рекламы