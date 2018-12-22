Ежемесячный лимит на беспошлинные посылки увеличен до 200 евро и 31 килограмма

Новости Беларуси. Ежемесячный лимит на беспошлинные посылки в Беларуси увеличен до 200 евро и 31 килограмма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент подписал указ «О таможенном регулировании».





Ранее в месяц белорус мог получить по почте для личного пользования товары на сумму почти в 10 раз меньше, а вес посылки не должен был превышать 10 килограммов.