Прямой эфир

Ежемесячный лимит на беспошлинные посылки увеличен до 200 евро и 31 килограмма

22 декабря 2018 12:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ежемесячный лимит на беспошлинные посылки в Беларуси увеличен до 200 евро и 31 килограмма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент подписал указ «О таможенном регулировании».

Ежемесячный лимит на беспошлинные посылки увеличен до 200 евро и 31 килограмма -1



Ранее в месяц белорус мог получить по почте для личного пользования товары на сумму почти в 10 раз меньше, а вес посылки не должен был превышать 10 килограммов.

Ежемесячный лимит на беспошлинные посылки увеличен до 200 евро и 31 килограмма -3

Документ также разрешает страдающим неизлечимыми заболеваниями получать предметы медицинского назначения, продукты для диетического и лечебного питания.

# Почта Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
День зимнего солнцестояния. Что нужно делать в этот день?
22 декабря 2018 11:56

День зимнего солнцестояния. Что нужно делать в этот день?

Как искусственный интеллект будет мотивировать к учёбе? Репортаж СТВ
21 декабря 2018 19:50

Как искусственный интеллект будет мотивировать к учёбе? Репортаж СТВ

Как дроны помогают бороться с незаконной вырубкой деревьев? Репортаж о предновогодних рейдах
21 декабря 2018 19:42

Как дроны помогают бороться с незаконной вырубкой деревьев? Репортаж о предновогодних рейдах