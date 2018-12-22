Гродненские школьники смастерили рождественскую батлейку

Новости Беларуси. Мини-театр по всем христианским канонам. Гродненские школьники вместе с руководителем детской иконописной студии смастерили рождественскую батлейку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

22 декабря состоялся премьерный показ. Над изготовлением передвижного театра они трудились почти месяц.

Старались соблюсти исконно белорусские и христианские традиции: мастерили каркас, рисовали персонажей, делали подсветку. Чтобы в двухъярусной батлейке рассказать о событиях, которые предшествовали рождению Христа.

Анастасия Бельская, учащийся СШ №6:

Все учащиеся и учителя, и родители вкладывали душу в каждый мазок краски. И из-за этого очень красиво получилось.

Дарья Пестунова, руководитель детской иконописной студии «Покров» при Свято-Покровском кафедральном соборе:

Я старалась по православным канонам сделать. Конечно, здесь присутствует некоторая детская наивность. Потому что всё-таки, конечно, рассчитана батлейка на детей. Но, как оказалось, много неравнодушных и взрослых.