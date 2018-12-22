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Гродненские школьники смастерили рождественскую батлейку

22 декабря 2018 13:20
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Новости Беларуси. Мини-театр по всем христианским канонам. Гродненские школьники вместе с руководителем детской иконописной студии смастерили рождественскую батлейку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гродненские школьники смастерили рождественскую батлейку-1

22 декабря состоялся премьерный показ. Над изготовлением передвижного театра они трудились почти месяц.

Гродненские школьники смастерили рождественскую батлейку-4

Гродненские школьники смастерили рождественскую батлейку-6

Старались соблюсти исконно белорусские и христианские традиции: мастерили каркас, рисовали персонажей, делали подсветку. Чтобы в двухъярусной батлейке рассказать о событиях, которые предшествовали рождению Христа.

Гродненские школьники смастерили рождественскую батлейку-9

Анастасия Бельская, учащийся СШ №6:
Все учащиеся и учителя, и родители вкладывали душу в каждый мазок краски. И из-за этого очень красиво получилось.

Гродненские школьники смастерили рождественскую батлейку-12

Дарья Пестунова, руководитель детской иконописной студии «Покров» при Свято-Покровском кафедральном соборе:
Я старалась по православным канонам сделать. Конечно, здесь присутствует некоторая детская наивность. Потому что всё-таки, конечно, рассчитана батлейка на детей. Но, как оказалось, много неравнодушных и взрослых.

Гродненские школьники смастерили рождественскую батлейку-15

Благодаря мобильности батлейки, ученики собираются выступать с представлениями для воспитанников детских домов, пациентов больниц и дошкольников.

# Театр # общество # Дарья Пестунова # Анастасия Бельская # Фотофакт

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