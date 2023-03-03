Пограничники предотвратили ввоз компонентов оружия в Беларусь из Латвии

Незаконный груз. Полоцкие пограничники предотвратили ввоз в страну составных частей и компонентов к огнестрельному оружию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Провезти их пытались в автобусе, следовавшем из Латвии.

При осмотре транспортного средства в сумке и коробках были обнаружены глушитель, хронограф, тактический фонарь, прицел, прибор калибровки и другие приспособления. Водитель автобуса – 70-летний латвиец – признался, что багаж принадлежит его знакомому, который попросил доставить его в Витебскую область.