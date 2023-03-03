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Пограничники предотвратили ввоз компонентов оружия в Беларусь из Латвии

03 марта 2023 13:31
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Незаконный груз. Полоцкие пограничники предотвратили ввоз в страну составных частей и компонентов к огнестрельному оружию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Провезти их пытались в автобусе, следовавшем из Латвии.  

Пограничники предотвратили ввоз компонентов оружия в Беларусь из Латвии-1

При осмотре транспортного средства в сумке и коробках были обнаружены глушитель, хронограф, тактический фонарь, прицел, прибор калибровки и другие приспособления. Водитель автобуса – 70-летний латвиец – признался, что багаж принадлежит его знакомому, который попросил доставить его в Витебскую область.  

Пограничники предотвратили ввоз компонентов оружия в Беларусь из Латвии-4

Мужчину задержали. В отношении гражданина Латвии возбуждено два уголовных дела. Проводится разбирательство.  

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# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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