Чем БСЖ будет удивлять в этом году? Вот что рассказала Ольга Шпилевская

Новости Беларуси. Итоговое заседание Белорусского союза женщин состоялось в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стенах городской ратуши небезразличные к судьбе страны белоруски собрались, чтобы подвести итоги работы за год.

Лилия Ананич: женщины – это большая сила. Сегодня они в политике, в экономике, в социальной сфере. Подробности .

Ключевым моментом конференции стало утверждение нового состава секретариата и комиссии объединения. Внутреннее правление будет поддерживать традиции, которые заложены в организации еще с момента основания. В планах также комплексная работа в разных сферах: образование, культура, патриотическое воспитание подрастающего поколения. Вектор на сплоченность и реализацию задуманного.

Ольга Шпилевская, председатель ОО «Белорусский союз женщин»:

Проектов много, задумок тоже очень много, будут продолжаться те проекты, которые уже традиционные. Это и выставка «Ее рук дело», к которой все привыкли, но которая приобретет после своего окончания некоторые новые форматы. Мы удивим и новыми проектами, будем работать более тесно с определенными секторами, как это у нас получилось с Форумом сельских женщин.