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Чем БСЖ будет удивлять в этом году? Вот что рассказала Ольга Шпилевская

03 марта 2023 14:01
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Новости Беларуси. Итоговое заседание Белорусского союза женщин состоялось в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стенах городской ратуши небезразличные к судьбе страны белоруски собрались, чтобы подвести итоги работы за год.  

Кочанова: Белорусский союз женщин – мощная организация, которая работает в каждом регионе нашей страны. Читайте здесь.

Чем БСЖ будет удивлять в этом году? Вот что рассказала Ольга Шпилевская-1

Ключевым моментом конференции стало утверждение нового состава секретариата и комиссии объединения. Внутреннее правление будет поддерживать традиции, которые заложены в организации еще с момента основания. В планах также комплексная работа в разных сферах: образование, культура, патриотическое воспитание подрастающего поколения. Вектор на сплоченность и реализацию задуманного.  

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Чем БСЖ будет удивлять в этом году? Вот что рассказала Ольга Шпилевская-4

Ольга Шпилевская, председатель ОО «Белорусский союз женщин»:  
Проектов много, задумок тоже очень много, будут продолжаться те проекты, которые уже традиционные. Это и выставка «Ее рук дело», к которой все привыкли, но которая приобретет после своего окончания некоторые новые форматы. Мы удивим и новыми проектами, будем работать более тесно с определенными секторами, как это у нас получилось с Форумом сельских женщин.  

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# Женщины Беларуси # общество # Ольга Шпилевская # Фотофакт

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