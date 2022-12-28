Лилия Ананич приехала с подарками к деткам из Борисовского центра коррекционно-развивающего обучения
Новости Беларуси. Благотворительный марафон «Наши дети» продолжает объединять маленьких белорусов, расширяя свою географию. Благодаря трогательной новогодней традиции вниманием и заботой окружены ребята, которые особенно в этом нуждаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В настоящую сказку окунулись и воспитанники Борисовского районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Поздравить ребят с Новым годом и Рождеством приехали депутаты Палаты представителей. Воспитанники центра получили сладкие подарки. А учреждению передан денежный сертификат на укрепление материально-технической базы.
Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Здесь, в Борисовском районном центре коррекционно-развивающего обучения, я уже не первый раз. И всегда вижу, что наши детки большой заботой окружены воспитателями, педагогами. Они получают здесь образование, они здесь социализируются. И как депутат всегда приезжаю с подарком.
Людмила Мордович, директор Борисовского районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации:
Лилия Станиславовна Ананич – это наш добрый друг и помощник во многих наших делах. Мы хотим выразить ей благодарность. Сегодня она принесла с собой сладкие подарки и сертификат, на который мы, конечно, укрепим нашу материально-техническую базу. Приобретем для ребят действительно что-то необходимое, полезное, что позволит создать необходимые условия для их обучения в нашем центре.
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