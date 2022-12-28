Лилия Ананич приехала с подарками к деткам из Борисовского центра коррекционно-развивающего обучения

Новости Беларуси. Благотворительный марафон «Наши дети» продолжает объединять маленьких белорусов, расширяя свою географию. Благодаря трогательной новогодней традиции вниманием и заботой окружены ребята, которые особенно в этом нуждаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В настоящую сказку окунулись и воспитанники Борисовского районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Поздравить ребят с Новым годом и Рождеством приехали депутаты Палаты представителей. Воспитанники центра получили сладкие подарки. А учреждению передан денежный сертификат на укрепление материально-технической базы.

Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Здесь, в Борисовском районном центре коррекционно-развивающего обучения, я уже не первый раз. И всегда вижу, что наши детки большой заботой окружены воспитателями, педагогами. Они получают здесь образование, они здесь социализируются. И как депутат всегда приезжаю с подарком.