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Зимнюю перепись зубров начали в Беловежской пуще

28 декабря 2022 06:56
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Новости Беларуси. Всех зубров пересчитают. Традиционную зимнюю перепись начали в Беловежской пуще. Занятие это непростое. В работу вовлечены зуброведы, териологи, егеря и научные сотрудники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зимнюю перепись зубров начали в Беловежской пуще-1

Современные методики позволяют вести учет зверей не только с помощью бинокля и фотоаппарата, но и с воздуха. Главный помощник в этом – квадрокоптер. Он снимает на разной высоте, в движении, на сложной местности. На открытых пространствах снимки получаются настолько качественными, что позволяют не только пересчитать, но и определить зверей по полу и возрасту. В последние годы в пуще отмечается постоянное увеличение поголовья: за пять лет оно выросло почти на треть. По последним учетам, на 1 января этого года здесь обитали 703 зубра.

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# Животные # общество # Фотофакт

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