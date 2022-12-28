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Генпрокуратура предупредила об опасности использования пиротехники детьми

28 декабря 2022 07:13
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Новости Беларуси. Генеральная прокуратура просит взрослых усилить контроль за досугом детей во время праздников, особенно при использовании пиротехнических изделий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Салюты и фейерверки – забава небезопасная. Пиротехника в руках ребенка – реальная угроза причинения вреда здоровью. И несоблюдение требований безопасности может обернуться серьезными травмами.

Генпрокуратура предупредила об опасности использования пиротехники детьми-1

Дмитрий Брылев, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси:
Продавать пиротехнику несовершеннолетним в возрасте до 16 лет в нашей стране запрещено. Если ребенка задержат за ее использование, к ответственности за невыполнение обязанности по воспитанию детей могут привлечь родителей. При этом за использование пиротехники с нарушением общественного порядка и спокойствия граждан, что может быть квалифицировано как мелкое хулиганство, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до 30 базовых величин, а это 960 рублей, общественных работ или административного ареста.

Генпрокуратура предупредила об опасности использования пиротехники детьми-4

Отметим, за такие действия ответственность наступает с 14 лет.

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# Прокуратура Беларуси # общество # Дмитрий Брылев # Фотофакт

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