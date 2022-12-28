Генпрокуратура предупредила об опасности использования пиротехники детьми

Новости Беларуси. Генеральная прокуратура просит взрослых усилить контроль за досугом детей во время праздников, особенно при использовании пиротехнических изделий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Салюты и фейерверки – забава небезопасная. Пиротехника в руках ребенка – реальная угроза причинения вреда здоровью. И несоблюдение требований безопасности может обернуться серьезными травмами.