Лилия Ананич на Форуме молодых журналистов: «Важно донести правду о том, что происходит у нас в Беларуси»

Новости Беларуси. Журналисты играют активную роль в формировании нравственного общества. Поэтому работники СМИ должны понимать всю ответственность за сказанное слово.

Об этом 18 ноября шла речь на Форуме молодых журналистов, который в эти дни проходит в Минске.

Более 200 акул пера и микрофона со всей Беларуси собрались на одной площадке, чтобы обсудить нравственные основы своей профессиональной деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Бузовский, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Вопрос формирования духовности, нравственности – это тяжелый труд. Труд души, труд сердца. Труд, в том числе, тех инструментов, коими являются средства массовой информации, для формирования таких категорий, как нравственность. Поэтому это тяжелейший труд.

От того, насколько мы сумеем его эффективно организовать, зависит наше будущее.

В программе форума пресс-тренинги, дискуссии и круглые столы. Здесь молодые журналисты могут поделиться своими взглядами, опытом и наработками.

Среди обсуждаемых тем: этические аспекты, трансформация медиа и региональный ракурс журналистики.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Если мы преломляем сегодня наш разговор на ту большую пресс-коференцию, тот большой диалог, который вчера состоялся с участием главы государства, то мы понимаем, как важно сегодня донести правду о том, что происходит у нас в Беларуси. Как важно донести её в каждый уголок, туда, где хотят получать вот эту незаангажированную информацию.