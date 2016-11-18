«Гордость переполняет от того, что он смог»: как встретит родной Червень капитана «Союз МС-03» Олега Новицкого

Новости Беларуси. На Байконуре успешно прошел запуск ракеты-носителя, на борту которой в космос полетел белорус.

Уроженец Червеня Олег Новицкий отправился на МКС в качестве командира экипажа «Союз».

Вместе с ним на борт поднялись астронавты из Франции и США. В космическую экспедицию Новицкий

взял с собой флаг Беларуси, который планирует доставить на Международную космическую станцию.

Это случится уже менее чем через двое суток, когда произойдет стыковка корабля с МКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перед стартом их встречают как звезд, но они лишь скромно улыбаются: знают, как выглядят реальные звезды. Командир экипажа, наш Олег Новицкий, галантно возвращает коллегу по кораблю на одну с ним ступеньку. Словно подчеркивая: в команде мечты о космосе все равны.

Заградительные ленты – чтобы уберечь космонавтов от малейшей инфекции. Иначе полет в последнюю минуту могут отменить. Достается за рукопожатие даже астронавту из дублирующего состава.

Белорус Олег Новицкий, француз Тома Песке и американка Пэгги Уитсон

отправляются к стартовой площадке с гагаринским настроением и космически душевной поддержкой. Но за секунды перед запуском полная тишина. И французский космонавт, в отличие от Олега Новицкого, заметно нервничает.

На МКС экипаж Олега Новицкого по плану должен добраться через два дня после старта с Байконура.

Но, конечно, весь срок заоблачной командировки за него будет волноваться семья и друзья в родном Червене. Классный руководитель нашего космонавта вспоминает, как в день первого полета Новицкого в школе даже отменили уроки. А в этот раз, несмотря на позднее время запуска, она от волнения так и не смогла заснуть.

Анна Насеченко, классный руководитель Олега Новицкого:

Радостно. Гордость переполняет от того, что он смог, он сделал это во второй раз. Он стремился к этому, он хотел, и у него получилось. Он полетел, но он не забывает свои корни.

Взял наш белорусский флаг, который будет там на орбите. Мог брать, мог не брать, правда?

Но видите как: вот такие чувства. Все будем ждать, и я в том числе. Благополучного возвращения!

Заглянуть к Анне Михайловне Олег Новицкий сможет не раньше чем через полгода – именно столько продлится космическая экспедиция корабля «Союз МС-03».

Более 50 научных экспериментов, 17 полетов вокруг Земли за сутки и новые данные в исследовании Марса. После старта экипаж успешно вышел на орбиту, а, значит – наш снова в космосе!