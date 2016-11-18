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Обменные гастроли: какие спектакли повезут друг другу Молодечно и Брест?

18 ноября 2016 15:00
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Новости Беларуси. Театры Молодечно и Бреста обменяются гастролями. В Молодечно брестчане привезут два спектакля. 

Так, 24 ноября будет показана постановка «Веселый вдовец», на следующий день коллектив презентует комедию «Игра любви и случая». 

Минский областной драматический театр для гастрольной программы выбрал два востребованых публикой спектакля. Артисты из Молодечно предлагают театральным любителям из Бреста посмотреть 

комедию на белорусском языке «Шукаю сапраўднага мужчыну», а также постановку «Семейный портрет с посторонним». 

Кстати, цены на обменные спектакли обещают доступные, чтобы постановки смогли посетить как можно больше зрителей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Театр

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