Обменные гастроли: какие спектакли повезут друг другу Молодечно и Брест?

Новости Беларуси. Театры Молодечно и Бреста обменяются гастролями. В Молодечно брестчане привезут два спектакля.

Так, 24 ноября будет показана постановка «Веселый вдовец», на следующий день коллектив презентует комедию «Игра любви и случая».

Минский областной драматический театр для гастрольной программы выбрал два востребованых публикой спектакля. Артисты из Молодечно предлагают театральным любителям из Бреста посмотреть

комедию на белорусском языке «Шукаю сапраўднага мужчыну», а также постановку «Семейный портрет с посторонним».

Кстати, цены на обменные спектакли обещают доступные, чтобы постановки смогли посетить как можно больше зрителей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.