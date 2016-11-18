«Праздник лично мой, моей семьи, моего коллектива»: как проходили областные «Дожинки-2016»

Новости Беларуси. Сразу в трех регионах – Минском, Гомельском и Гродненском 18 ноября чествовали лучших хлебороборобов.

Логойск, Рогачев и Вороново принимали областные «Дожинки».

Этот праздник, посвященный итогам сельскохозяйственного года, по традиции собрал героев битвы за урожай. Напомним: в 2016 году республиканский хлебный каравай завесил более 7 миллионов тонн зерна. В лидерах, как и предыдущие годы, остается Минская область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники «Дожинок»:

Как летом, так в пять надо встать, а в двенадцать – лечь. Ну а что делать.

Праздник лично мой, моей семьи, моего коллектива.

Нина Железнова, директор сельскохозяйственного предприятия Смолевичского района:

Самая вялікая адметнасць нашай гаспадаркі – гэта моладзь.