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«Праздник лично мой, моей семьи, моего коллектива»: как проходили областные «Дожинки-2016»

18 ноября 2016 17:55
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Новости Беларуси. Сразу в трех регионах – Минском, Гомельском и Гродненском 18 ноября чествовали лучших хлебороборобов.

Логойск, Рогачев и Вороново принимали областные «Дожинки».

Этот праздник, посвященный итогам сельскохозяйственного года, по традиции собрал героев битвы за урожай. Напомним: в 2016 году республиканский хлебный каравай завесил более 7 миллионов тонн зерна. В лидерах, как и предыдущие годы, остается Минская область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники «Дожинок»:
Как летом, так в пять надо встать, а в двенадцать – лечь. Ну а что делать.

Праздник лично мой, моей семьи, моего коллектива.

Нина Железнова, директор сельскохозяйственного предприятия Смолевичского района:
Самая вялікая адметнасць нашай гаспадаркі – гэта моладзь.

Сярод 480 працащникоў 135 тых, хто яшчэ і 35 гадоў не налічыў. Вось гэта, я лічу, ураджай. Гэта – вынік!

# общество # Нина Железнова # Дожинки 2016

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