«Праздник лично мой, моей семьи, моего коллектива»: как проходили областные «Дожинки-2016»

Новости Беларуси. Сразу в трех регионах – Минском, Гомельском и Гродненском 18 ноября чествовали лучших хлебороборобов.
Логойск, Рогачев и Вороново принимали областные «Дожинки».
Этот праздник, посвященный итогам сельскохозяйственного года, по традиции собрал героев битвы за урожай. Напомним: в 2016 году республиканский хлебный каравай завесил более 7 миллионов тонн зерна. В лидерах, как и предыдущие годы, остается Минская область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участники «Дожинок»:
Как летом, так в пять надо встать, а в двенадцать – лечь. Ну а что делать.
Праздник лично мой, моей семьи, моего коллектива.
Нина Железнова, директор сельскохозяйственного предприятия Смолевичского района:
Самая вялікая адметнасць нашай гаспадаркі – гэта моладзь.
Сярод 480 працащникоў 135 тых, хто яшчэ і 35 гадоў не налічыў. Вось гэта, я лічу, ураджай. Гэта – вынік!