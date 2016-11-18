Нравственные основы профессиональной деятельности работника СМИ обсудили участники форума молодых журналистов в Минске

Новости Беларуси. Журналисты играют активную роль в формировании нравственного общества. Поэтому работники СМИ должны понимать всю ответственность за сказанное слово. Об этом 18 ноября шла речь на форуме молодых журналистов, который в эти дни проходит в Минске.

Более 200 акул пера и микрофона со всей Беларуси собрались на одной площадке, чтобы обсудить нравственные основы профессиональной деятельности журналиста, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Игорь Бузовский, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Вопрос формирования духовности и нравственности – это тяжелый труд души, сердца, труд тех инструментов, коими являются средства массовой информации для формирования таких категорий, как нравственность. Поэтому это тяжелейший труд. Насколько мы сумеем его организовать, зависит наш будущее.

В программе форума – пресс-тренинги, дискуссии и круглые столы. Здесь молодые журналисты могут поделиться своими взглядами, опытом и наработками. Среди обсуждаемых тем: этические аспекты, трансформация медиа и региональный ракурс журналистики.