Работающие пенсионеры-долгожители Михаил Цейтин и Владимир Комаров: Любить свое дело и быть счастливыми!

Вот уже на протяжении более чем 70-ти лет Михаил Ильич Цейтин изо дня в день приветствует студентов университета физической культуры на занятиях по гимнастике. Его увлечение спортом началось ещё в школьные годы, а верность профессии всегда была настолько глубока, что в свои 96 до сих пор продолжает учить молодёжь не только теории, но и практике. В чём же секрет его неугасаемой любви к своему делу?

За свою трудовую деятельность Михаил Ильич пробовал себя не только в качестве тренера и педагога, но и режиссёра. А в последнее время всё чаще работает с представителями разных спортивных направлений.

Можно и в 20 быть стариком, а в 96 – молодым. Эти слова бесспорно про Михаила Ильича. Он прошёл две войны, но его жизненной энергии может позавидовать не один юноша.

Многие из коллег Михаила Ильича в прошлом – его ученики. Они с трепетом относятся к поистине воодушевляющему человеку и Учителю с большой буквы.

Мастера спорта, чемпиона СССР по акробатике, Геннадия Антонова связывают с нашим героем особенно тёплые отношения. Они знакомы более полувека, а началось всё с первых шагов Геннадия Викторовича в акробатическом спорте.

Наш следующий герой, 93-летний Академик Владимир Семёнович Комаров шутит, что долгой и успешной трудовой жизни обязан линиям на руке. За его плечами непростое детство и Великая Отечества война. Химик по образованию, он пришёл в профессию по воле случая. Изначально наш герой поступал в медицинский университет.

Владимир Семёнович уверен, что в любой профессии можно найти особый интерес, если не лениться. Так, он внёс большой вклад в науку, изучая структуру и удельную поверхность пористых материалов.

Владимир Семёнович с детства увлекается живописью и стихосложением. Этот портрет жены он написал сам. А пейзажи у Владимира Семёновича в основном осенние. Эта пора восхищает его красками. Что касается сочинительства, в основном его стихи шуточные: в жизни и так много трудностей, считает наш герой. Есть в коллекции Владимира Семёновича и произведения, посвящённые своей профессии.

Любить свое дело – значит быть счастливым. Быть может, наши герои так долго живут и работают, потому что профессия не отнимает, а дарит им силы...