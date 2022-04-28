Чистить нужно раз в неделю. Как правильно ухаживать за компьютером?

Верный уход за компьютером продлит его работоспособность на долгие годы. Многие из проблем, которые возникают во время эксплуатации, – результат неправильного обращения с техникой. Как выбрать хороший компьютер и как его обслуживать, пробуем разобраться.

Максим Альгин, специалист по продажам:

Нужно определить сферу, в которой будет применяться ноутбук, и выбрать, какой это будет сегмент: профессиональный, бытовой, мультимедийный, игровой. Для того чтобы выбрать, необходимо обратить внимание на процессор, видеокарту, объем памяти. Следует обратить внимание на систему охлаждения, при необходимости почистить, каждые 12-18 месяцев менять термопрокладки.

Правильно выбрать компьютер – это лишь полдела. Во избежание постоянных походов в сервисный центр, необходимо уметь ухаживать за техникой в домашних условиях.

Сергей Сильченко, студент:

Что касательно того, как я за ним ухаживаю, за предыдущим я не ухаживал, так как я думал, что за ним вообще не нужно ухаживать, и это была моя главная ошибка, сейчас я стараюсь протирать экран компьютера тряпкой без ворса, чтобы не царапать его, также стараюсь использовать спиртосодержащие продукции, но чтобы спирт был около 70 %, чтобы не было разводов. Также я протираю экран влажной тряпкой, но не сильно мокрой, стараюсь обходить места с разъемами, чтобы туда ничего не попадало. Проблемы в работе компьютера или ноутбука могут возникать не только из-за неправильного внешнего ухода, но и из-за отсутствия внимания к работоспособности девайса. Ключевой момент – удаление старых и ненужных файлов. Своевременное избавление от пылящихся гигабайтов мусора, продлит срок эксплуатации.

Сергей Сильченко:

Я стараюсь чистить свой компьютер раз в неделю, потому что за неделю накапливается огромное количество ненужного мусора, документы, файлы, которые посмотрел и все. Стараюсь делать очень часто, потому что память очень сильно забивается, а из-за того, что работаю на компьютере много, мне нужно как можно больше памяти.

Даже при постоянном и правильном обслуживании техники никто не застрахован от поломки, но хорошая новость в том, что большинство проблем, которые возникают в работе девайса, можно решить. В этом случае лучше будет не пытаться исправить проблему самостоятельно, а доверить ее устранение профессионалам.