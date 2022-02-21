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Лидия Ермошина о санкциях, обиде на власть Украины и референдуме по Конституции

21 февраля 2022 12:44
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Новости Беларуси. КГБ Беларуси раскрыл группы, которые под руководством иностранных кураторов, планировали срыв референдума, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По указу из-за рубежа люди призывали портить бюллетени, угрожали членам избирательных комиссий. Письма с запугиваниями отправляли от имени милиционеров и судей. Все спонсоры, организаторы установлены. Исполнители задержаны.

Что значит получать письма и звонки с угрозами, как никто другой, знает наш гость. В должности председателя Центризбиркома Лидия Ермошина отработала 25 лет. И несмотря на события 2020 года, откровенную травлю, Лидия Михайловна не изменила свою гражданскую позицию.

Лидия Ермошина о санкциях, обиде на власть Украины и референдуме по Конституции-1

О предстоящем референдуме, партийном строительстве и жизни под санкциями. Подробности смотрите в видеоматериале.

# Референдум # общество # Лидия Ермошина # Фотофакт

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