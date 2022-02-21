Лидия Ермошина о санкциях, обиде на власть Украины и референдуме по Конституции

Новости Беларуси. КГБ Беларуси раскрыл группы, которые под руководством иностранных кураторов, планировали срыв референдума, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По указу из-за рубежа люди призывали портить бюллетени, угрожали членам избирательных комиссий. Письма с запугиваниями отправляли от имени милиционеров и судей. Все спонсоры, организаторы установлены. Исполнители задержаны.

Что значит получать письма и звонки с угрозами, как никто другой, знает наш гость. В должности председателя Центризбиркома Лидия Ермошина отработала 25 лет. И несмотря на события 2020 года, откровенную травлю, Лидия Михайловна не изменила свою гражданскую позицию.