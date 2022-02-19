Алексей Талай о работе Конституционной комиссии: «Проделана огромная работа, я доволен, как мы исполнили свой долг»

Новости Беларуси. Финал просветительского проекта «В режиме правды» проходит в Минске. В зале более 3 тысяч гостей со всей республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В поисках правды после тяжелого августа 2020 года они обратились к государственным СМИ и не ошиблись.

Конституция, именно она гарант свободной и достойной жизни. Поэтому так важно, что белорусы лично могли принять участие в формировании Основного закона. Подключились люди более чем активно – ежедневно вносились сотни предложений и замечаний. Работа Конституционной комиссии была тяжелой, учесть нужно было все голоса и найти правильные формулировки.

Алексей Талай, член Конституционной комиссии: Проделана огромная работа, я доволен, как мы исполнили свой долг как Конституционная комиссия, общественные деятели. Я постарался и встретился с максимально возможным количеством граждан, коллективами, студенчеством. Услышал их и обязательно учел это в дальнейшей работе, передал в редакционную группу. И многие из положений мы сегодня в видим в обновленном законе.

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Начиная с XIV столетия, у нас никогда не было такой ситуации, чтобы был только один язык и только одна вера. Но это не мешало нам нормально развиваться на протяжении всей своей истории. Поэтому мы в очередной раз демонстрируем, во-первых, свою национальную традицию, во-вторых, стараемся договориться внутри своего социума. Если угодно, сшить этот социум максимально, понимая, что все изменения и все позитивные перемены возможны только через изменение Основного закона страны.

Досрочное голосование начнется во вторник – 22 февраля. Основной день референдума – 27 февраля. Тогда же ожидается повышенная активность на голосовании.

Читайте также:

Иван Эйсмонт: «К сожалению, мы все оказались в эпицентре информационной войны»

«Сегодня мы это в очередной раз подтвердим». Азаренок рассказал, в чем сила государственных СМИ

«Есть фундаментальные вещи и красные черты». Марзалюк о том, как не стать пропагандистом