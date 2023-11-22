Прямой эфир

Клаб-сэндвич на завтрак. Рассказываем рецепт простого и очень сытного блюда

22 ноября 2023 13:27
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим большой и невероятно сытный клаб-сэндвич. Нам понадобится тостовый хлеб, яйца, листья салата, помидор, сливочное масло, бекон, сыр и майонез.

Клаб-сэндвич на завтрак. Рассказываем рецепт простого и очень сытного блюда-1

Нарезаем помидор на кружочки средней толщины.

Впервые клаб-сэндвичи начали подавать в XIX веке в закрытых нью-йоркских клубах. Оттуда и название – клаб-сэндвич. Основная фишка рецепта – поочередное укладывание ингредиентов между ломтиками поджаренного хлеба.

Клаб-сэндвич на завтрак. Рассказываем рецепт простого и очень сытного блюда-4

Обжариваем бекон на сухой разогретой сковороде, а хлеб – на сливочном масле.

Клаб-сэндвич на завтрак. Рассказываем рецепт простого и очень сытного блюда-7

Хлеб обжариваем на сливочном масле, но предварительно добавляем немного растительного, чтобы сливочное масло не горело.

Для приготовления клаб-сэндвича используется тостовый хлеб, но можно использовать и крафтовые сорта хлеба. Традиционная вариация – с беконом и сыром, но можно использовать и другую начинку.

Клаб-сэндвич на завтрак. Рассказываем рецепт простого и очень сытного блюда-10

Снимаем его на салфетку, чтобы удалить с него лишний жир.

Клаб-сэндвич на завтрак. Рассказываем рецепт простого и очень сытного блюда-13

Яйца жарим на растительном масле с добавлением сливочного. Для клаб-сэндвича делаем обычную глазунью. Нужно сохранить желток целым. Добавляем немного соли и молотого перца.

Клаб-сэндвич на завтрак. Рассказываем рецепт простого и очень сытного блюда-16

Нам понадобится один из самых универсальных и популярных соусов – майонез. Важно, чтобы он был не только вкусным, но и качественным. Провансаль «Оливковый» торговой марки «Золотая капля» – это вариация классического майонеза, в котором используется оливковое масло для придания особого вкуса и аромата. Вкус приятный, слегка острый, с запахом и привкусом горчицы и оливок. Густой, нежный, натуральный. В составе яичный желток и растительное масло высшего качества. Имеет насыщенный вкус, много питательных веществ и универсален в использовании. Можно использовать в качестве заправки салатов, приправы для горячих и холодных блюд.

Клаб-сэндвич на завтрак. Рассказываем рецепт простого и очень сытного блюда-19

Смазываем хлеб майонезом. Добавляем листья салата, помидоры, бекон и сыр.

Клаб-сэндвич на завтрак. Рассказываем рецепт простого и очень сытного блюда-22

Крышечку сэндвича также смажем соусом. Также выкладываем помидор и яйца.

Клаб-сэндвич на завтрак. Рассказываем рецепт простого и очень сытного блюда-25

Закрываем сэндвичи и разрезаем на треугольники. Завтрак готов!

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Михаил Анищенко # Фотофакт

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