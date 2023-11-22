Клаб-сэндвич на завтрак. Рассказываем рецепт простого и очень сытного блюда

Для приготовления клаб-сэндвича используется тостовый хлеб, но можно использовать и крафтовые сорта хлеба. Традиционная вариация – с беконом и сыром, но можно использовать и другую начинку.

Нам понадобится один из самых универсальных и популярных соусов – майонез. Важно, чтобы он был не только вкусным, но и качественным. Провансаль «Оливковый» торговой марки «Золотая капля» – это вариация классического майонеза, в котором используется оливковое масло для придания особого вкуса и аромата. Вкус приятный, слегка острый, с запахом и привкусом горчицы и оливок. Густой, нежный, натуральный. В составе яичный желток и растительное масло высшего качества. Имеет насыщенный вкус, много питательных веществ и универсален в использовании. Можно использовать в качестве заправки салатов, приправы для горячих и холодных блюд.