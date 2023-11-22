В Минске обсудили вопросы развития АПК в рамках Союзного государства

Импортозамещение и технологическая независимость в аграрном секторе Союзного государства. Белорусские и российские парламентарии сегодня в Минске рассматривают вопросы гармонизации законодательства двух стран в сфере АПК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испытывая сильное санкционное давление, Союзное государство только укрепляет позиции на рынке и демонстрирует образец успешной интеграции на евразийском пространстве. Беларусь и Россия полностью обеспечивают продовольственную безопасность. Для более тесного сотрудничества необходимо интегрировать опыт двух стран в общую концепцию развития АПК, определяющие правила игры на рынке.

Андрей Пилипук, директор Института системных исследований в АПК НАН Беларуси: Мы сегодня видим, что Российская Федерация действует и двигается в том же направлении, имея свои индикаторы и параметры развития продовольственной безопасности. Однако мы также понимаем, что развитие Российской Федерации и Республики Беларусь несколько отличаются. Поэтому согласовать эти параметры особенно в условиях современных вызовов и угроз, санкционного давления мы считаем это необходимым и очень важным. Чтобы выработать общие параметры развития продовольственной безопасности нашего Союзного государства.

Ольга Карабанова, доцент Департамента экономики и управления института экономики, управления и права МГПУ (Россия):

В России существует ряд мер, который поддерживает именно инновационные предприятия в данной сфере. И это важно, потому что (особенно среди малых инновационных предприятий) те разработки, которые появляются у молодых специалистов со студенческой скамьи, аспирантской, приходят именно в настоящие проекты в рамках Blockchain, IoT, беспилотных автомобилей или беспилотных летательных аппаратов, которые сейчас должны использоваться в сельском хозяйстве все больше. Это даст конкурентное преимущество.

Уже завтра союзные парламентарии продолжат работу в «Научно-практическом центре по земледелию» в Жодино. Мнение ученых будет учтено при подготовке предложений по совершенствованию законодательства.