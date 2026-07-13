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Новости по тегу #Институт истории НАН Беларуси

«Народная летопись Великой Отечественной войны: вспомним всех!» – 6-й том представил Институт истории НАН
13 июля 2026 06:20

«Народная летопись Великой Отечественной войны: вспомним всех!» – 6-й том представил Институт истории НАН

Лично сбил 7 самолетов противника! Легендарный путь летчика Алексея Благовещенского
11 июля 2026 17:28

Лично сбил 7 самолетов противника! Легендарный путь летчика Алексея Благовещенского

Институт истории НАН представил новые научные издания, посвященные Великой Отечественной войне
08 июля 2026 08:02

Институт истории НАН представил новые научные издания, посвященные Великой Отечественной войне

Трубчик: Беларусь занимает первое место по масштабу потерь во Второй мировой войне
17 февраля 2025 17:19

Трубчик: Беларусь занимает первое место по масштабу потерь во Второй мировой войне

В Стародорожском районе открылся археологический лагерь. Дети делают сенсационные находки
21 июня 2013 16:25

В Стародорожском районе открылся археологический лагерь. Дети делают сенсационные находки