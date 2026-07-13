Новости по тегу #Институт истории НАН Беларуси

В книгу вошли ранее не публиковавшиеся архивные материалы, наградные листы и личные воспоминания родственников фронтовиков и тружеников тыла.
В пятилетнем возрасте мальчик впервые увидел самолет. Вместе с отцом они попали на демонстрацию полетов аэроплана. Это была любовь с первого взгляда. Твердо решил стать летчиком чуть позже в Курске, где Благовещенский обучался в техникуме.
Одна из книг – более чем 400-страничный биографический справочник о руководстве партизанским движением в Беларуси.
«То есть каждого третьего никто не потерял из всех стран – участников Второй мировой войны».
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