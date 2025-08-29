Лица Победы: архивные фото актёров-фронтовиков покажут на выставке в Минске и Бресте

Многие из них не только прошли войну, но и смогли воплотить на экране незабываемые образы героев-освободителей, оставив след в истории белорусского и российского кинематографа. Уникальная выставка работает в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Здесь представлены фотографии мэтров, актеров-фронтовиков советского кино. Среди них – Иннокентий Смоктуновский, Анатолий Папанов, Сергей Михалков: снимки стали частью архивной коллекции благодаря легендарному советскому фотографу Николаю Гнисюку. Инициатива посвящена 80-летию Великой Победы.

Валентина Степанова, член Президиума Белорусского союза кинематографов:

80 лет Великой Победы для всего советского народа – это очень важное и значимое событие. Поэтому возникла идея этой выставки, учитывая то, что основополагающая тема с истоков белорусского кино была о войне, мы взяли такую тему.

Елена Гриневич, ведущий архивист отдела государственного учета и научно-справочного аппарата Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов:

В этом году архив приобрел у Надежды Николаевны Майданской большую коллекцию оригинальных фотонегативов и слайдов. Это более тысячи документов, которые она нам любезно предоставляет в фонде нашего архива. Благодаря этой коллекции мы пополним наш кинокаталог и, конечно, пополним раздел киноискусства.