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Заславль готовится принять агрофестиваль «Дожинки-2025»

29 августа 2025 14:50
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Ремонт жилфонда и дорог, развитие социальной инфраструктуры и сохранение культурного наследия. Заславль готовится принять агрофестиваль «Дожинки-2025», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Заславль готовится принять агрофестиваль «Дожинки-2025»-2

Результаты работы по благоустройству города оценили участники выездного штаба во главе с губернатором Алексеем Кушнаренко. На карте Заславля уже появился молодежный парк с мультиспортивной и скейт-площадками. Во время «Дожинок» здесь разместится одна из четырех сцен и ярмарка. Завершается и возведение музея под открытым небом. За витринами шести экспозиций «Заславль в эпохах».

Заславль готовится принять агрофестиваль «Дожинки-2025»-4

Игорь Руденя, директор студии дизайна:
Такая работа делается впервые. Мы нигде не видели аналогов в Беларуси. Если мы видим, например, топорище металлическое, оно имеет какие-то раковины от ржавчины. Оно все было воспроизведено точно так же. Потом это все было отпечатано на принтере. И наши художники все это покрасили с патиной, чтобы это смотрелось как старинный предмет. 

Заславль готовится принять агрофестиваль «Дожинки-2025»-6

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:
Проведена большая работа в самом городе. Мы отремонтировали жилищный фонд, дворовые территории, придворовые, улицы, тротуары, организации, учреждения. Будут вводиться новые объекты: клуб юного патриота, лесная экологическая тропа. В рамках праздника мы планируем провести ярмарку народных ремесел.

Заславль готовится принять агрофестиваль «Дожинки-2025»-8

Стала известна и дата областной ярмарки. «Дожинки» приглашают на праздник 20 сентября. В этом году Заславлю – 1040 лет. Один из подарков городу стал открытый археологами подземный тоннель во время раскопок ворот на территории древнего замчища.

# Дожинки # Алексей Кушнаренко

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