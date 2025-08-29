Ремонт жилфонда и дорог, развитие социальной инфраструктуры и сохранение культурного наследия. Заславль готовится принять агрофестиваль «Дожинки-2025», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Результаты работы по благоустройству города оценили участники выездного штаба во главе с губернатором Алексеем Кушнаренко. На карте Заславля уже появился молодежный парк с мультиспортивной и скейт-площадками. Во время «Дожинок» здесь разместится одна из четырех сцен и ярмарка. Завершается и возведение музея под открытым небом. За витринами шести экспозиций «Заславль в эпохах».

Игорь Руденя, директор студии дизайна:

Такая работа делается впервые. Мы нигде не видели аналогов в Беларуси. Если мы видим, например, топорище металлическое, оно имеет какие-то раковины от ржавчины. Оно все было воспроизведено точно так же. Потом это все было отпечатано на принтере. И наши художники все это покрасили с патиной, чтобы это смотрелось как старинный предмет.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

Проведена большая работа в самом городе. Мы отремонтировали жилищный фонд, дворовые территории, придворовые, улицы, тротуары, организации, учреждения. Будут вводиться новые объекты: клуб юного патриота, лесная экологическая тропа. В рамках праздника мы планируем провести ярмарку народных ремесел.