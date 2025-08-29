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В Минской области завершили сев озимого рапса

29 августа 2025 14:34
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Пока область готовится отметить праздник урожая, в хозяйствах региона вовсю идет посевная кампания. Уже завершили сев озимого рапса. Он занял более 100 тысяч гектаров. Сейчас все силы переброшены на поля под будущий ячмень и пшеницу. Только в Клецком районе планируют посеять почти 16 тысяч гектаров под озимые зерновые, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Как справляются с этими работами аграрии южных регионов? Узнаем из сюжета Ольги Пасечник. 

В Минской области завершили сев озимого рапса-2

Ольга Пасечник, корреспондент:
Пока в некоторых хозяйствах Минской области продолжается уборочная, в Клецком районе уже завершили массовую жатву. А механизаторы сменили комбайны на посевную технику.

Вот так умело управляет посевной техникой Евгений Бернат. На полях работает уже 2 года. Понимает: день год кормит. И уже сейчас нужно так закладывать урожай, чтобы был результат.

В Минской области завершили сев озимого рапса-4

Евгений Бернат, механизатор ОАО «Клецкий комбикормовый завод»:
Примером послужил отец. Он всегда увлекался тракторами. И меня за собой тянул. Полевые работы, подготовка почвы, приходишь, обслуживаешь трактор, ежедневное техническое обслуживание, смотришь за всеми узлами. Продуваешься, заправка, и в бой. 

На полях хозяйства задействовано несколько единиц современной техники. В день отсеивают по 60 гектаров. Темп высокий. Озимый рапс отсеяли на 530 гектарах. Приступили к ячменю.

Далее смотрите в видео.

# Сельское хозяйство

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