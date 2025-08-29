В Минской области завершили сев озимого рапса

Как справляются с этими работами аграрии южных регионов? Узнаем из сюжета Ольги Пасечник.

Пока область готовится отметить праздник урожая, в хозяйствах региона вовсю идет посевная кампания. Уже завершили сев озимого рапса. Он занял более 100 тысяч гектаров. Сейчас все силы переброшены на поля под будущий ячмень и пшеницу. Только в Клецком районе планируют посеять почти 16 тысяч гектаров под озимые зерновые, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ольга Пасечник, корреспондент:

Пока в некоторых хозяйствах Минской области продолжается уборочная, в Клецком районе уже завершили массовую жатву. А механизаторы сменили комбайны на посевную технику.

Вот так умело управляет посевной техникой Евгений Бернат. На полях работает уже 2 года. Понимает: день год кормит. И уже сейчас нужно так закладывать урожай, чтобы был результат.