Порядка 500 учреждений образования Минской области готовы встретить ребят

1 сентября школьный звонок прозвенит для более чем 160 тысяч учащихся Минской области. Все учреждения образования региона, а это порядка 500 объектов, полностью готовы встретить ребят, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

После капитального ремонта масштабно преобразилась и Клецкая средняя школа № 1. В учреждении полностью обновили кабинеты, закупили современное оборудование и необходимую мебель. Также навели лоск в спортивном зале, а еще уделили внимание пришкольной территории. Здесь высадили цветочные клумбы и более 20 кустов роскошных роз. Декоративная аллея – это подарок школе от выпускников прошлого года.

Федор Хаченков, начальник управления по образованию, спорту и туризму Клецкого райисполкома:

Все учреждения образования готовы на 100 %, потому что на сегодняшний момент все они подписали паспорта готовности к началу нового учебного года. Перед учреждениями образования Клецкого района стоит главная задача – не останавливаться в развитии. Ведь действительно развитие учреждения образования – это гордость страны, гордость Клецкого района.

Всего в новом учебном году за парты Клецкой средней школы № 1 сядут порядка 580 учеников. Из них 70 – первоклассники.