Левое полушарие мозга отвечает за логику, правое – за креативность? Правда ли это, узнали у психолога

Все мы разные – кто-то занимается творчеством, а кому-то по душе точные науки и аналитика. Из-за этого в психологии даже возникло деление людей на типы по складу ума: гуманитарии и технари. Давайте разбираться, чем они отличаются и не утратило ли своей актуальности такое деление людей на две группы. Об этом поговорим в ток-шоу «Точки над «i».

Ирина Бивзюк, психолог:

Есть такое действительно предположение деления, хотя есть исследования, что реакция полушарий мозга есть у всех людей в определенной какой-то напряженности и последовательности. Я бы даже больше сказала про способы мышления. То есть у каждого человека есть и развиваются определенные свои способы мышления. Например, с техническим каким-то уклоном – у них больше логичность, логика развита. А у гуманитариев – они больше работают образами, эмоциями. То есть это как сформировался способ мышления. И сейчас, конечно, настолько вот есть там и IT-технологии, да, есть многие профессии, где взаимосвязана и логика, и взаимосвязано в то же время какое-то образное мышление. Поэтому нельзя уже прям настолько строго разделить.