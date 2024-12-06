Кто больше востребован на рынке труда – гуманитарии или технари? Мнение карьерного консультанта

Все мы разные – кто-то занимается творчеством, а кому-то по душе точные науки и аналитика. Из-за этого в психологии даже возникло деление людей на типы по складу ума: гуманитарии и технари. Давайте разбираться, чем они отличаются и не утратило ли своей актуальности такое деление людей на две группы. Об этом поговорим в ток-шоу «Точки над «i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу: Ирина, наверное, я все-таки к вам обращусь. В современном мире технический прогресс, он остался где-то там позади, хотя не без этого сейчас, но мне кажется, сейчас на рынке больше востребованы гуманитарии.

Ирина Каленчук, карьерный консультант, психолог, HR:

На самом деле однозначного ответа на этот вопрос, наверное, нет. Скажу так, сейчас есть такое понятие, как метанавыки. Вот есть там мягкие навыки, soft skills, так называемые hard skills, это то, чему можно обучиться. Мягкие – это, по сути, наши личностные качества. Вот только в коллаборации вместе, то есть, условно говоря, если там технарь и гуманитарий будет гибко мыслить и понимать, где я могу включать свою одну часть, а где мне нужно перестроиться, в работе, допустим, в команде переключиться на конкретику, логику, конкретные факты. И вот опираться на это, только такие люди будут идти вперед.

И на самом деле востребованность, рынок труда и, в принципе, направления, которые развиваются, они, по сути, опираются на технарей. Но если раньше у программистов это были забытые… Вот если брать, например, даже классическую школу, какие-то забытые иногда специалисты, которые где-то в коморке сидят, непонятно чем занимаются, они обычно нелюдимые и так далее, то сейчас в любом случае ты должен уметь работать в команде. Ты должен уметь вообще коммуницировать с другими людьми. Если даже ты не подходишь по этим критериям, не сможешь сработаться, то тебя не возьмут, каким бы ты классным специалистом, технарем ни был.