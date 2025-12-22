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В школах Беларуси пройдёт единый урок безопасности – о чём расскажут?

22 декабря 2025 06:55
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В школах страны сегодня, 22 декабря, пройдет Единый урок безопасности – традиционное мероприятие перед зимними каникулами. Его цель – напомнить детям о правилах поведения в период, когда возрастает риск травматизма и дорожно-транспортных происшествий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В школах Беларуси пройдёт единый урок безопасности – о чём расскажут?-2

Организаторами выступают МЧС, Госавтоинспекция, ОСВОД и другие структуры, отвечающие за безопасность. Специалисты проведут профилактические беседы, расскажут о правилах дорожного движения, поведении на льду и воде, а также о том, как избежать бытовых травм и пожаров. 

Особое внимание уделят вопросам зимнего досуга. Ребятам напомнят, что веселые развлечения должны быть безопасными, а соблюдение простых правил помогает сохранить здоровье и жизнь. Такие уроки стали доброй традицией – они формируют культуру ответственного поведения.

# Школы в Беларуси # Дети # Школы Беларуси

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