В школах Беларуси пройдёт единый урок безопасности – о чём расскажут?

В школах страны сегодня, 22 декабря, пройдет Единый урок безопасности – традиционное мероприятие перед зимними каникулами. Его цель – напомнить детям о правилах поведения в период, когда возрастает риск травматизма и дорожно-транспортных происшествий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организаторами выступают МЧС, Госавтоинспекция, ОСВОД и другие структуры, отвечающие за безопасность. Специалисты проведут профилактические беседы, расскажут о правилах дорожного движения, поведении на льду и воде, а также о том, как избежать бытовых травм и пожаров.

Особое внимание уделят вопросам зимнего досуга. Ребятам напомнят, что веселые развлечения должны быть безопасными, а соблюдение простых правил помогает сохранить здоровье и жизнь. Такие уроки стали доброй традицией – они формируют культуру ответственного поведения.