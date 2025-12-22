Макрон призвал готовиться к возобновлению диалога с РФ

По окончании саммита ЕС в Брюсселе французский президент Эммануэль Макрон отметил, что необходимо возобновить диалог с РФ. Об этом пишет ТАСС.

Он выразил мысль, что европейцам и Украине важно выработать формат таких разговоров с президентом России Владимиром Путиным, чтобы не допустить разобщенности в диалогах.

На встрече в верхах лидеры ЕС не пришли к согласию по поводу планов использования российских замороженных активов для помощи Украине. По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, вместо этого они выделили Киеву 90 миллиардов евро в ближайшие два года.

Ранее Владимир Путин заявил, что рассчитывает на то, что Европа вернется к диалогу с Москвой, отметив, что это может произойти после смены нынешних политических элит в ЕС.

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