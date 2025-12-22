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В Бресте приступили к масштабной реконструкции улицы Медицинской

22 декабря 2025 07:15
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Удобство и комфорт. В Бресте приступили к масштабной реконструкции улицы, где расположены ведущие медучреждения региона, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бресте приступили к масштабной реконструкции улицы Медицинской-2

Основная идея архитектурно-планировочной концепции – обеспечить посетителей медгородка дополнительными парковочными местами. В скором времени здесь появятся большие площадки для машиномест. Кроме того, в рамках проекта планируется выполнить работы по благоустройству и озеленению прилегающей территории. 

В Бресте приступили к масштабной реконструкции улицы Медицинской-4

Андрей Полюхович, генеральный директор управления капитального строительства Брестского облисполкома:
С сегодняшнего дня приступили к работам. Силами субподрядных организаций производится сейчас пилка и валка леса в тех местах, где будет устроена разворотная площадка и где будут устроены дополнительно парковочные места. Сроки реализации порядка 11 месяцев с учетом стесненных условий, но подрядчик обещает гораздо быстрее выполнить данные работы. Поэтому планируем примерно два раза сократить сроки.

Сдать объект планируют к весне 2027 года. После реконструкции улица расширится до семи метров. Будет обустроено 8 парковок на 360 машиномест.

# Строительство

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