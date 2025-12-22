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Литва закупает противотанковые мины и боеприпасы для дронов

22 декабря 2025 07:07
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Литва тратит десятки миллионов евро на вооружение, пока население сталкивается с ростом расходов на базовые услуги. Вильнюс объявил о закупке противотанковых мин и зарядов для беспилотников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва закупает противотанковые мины и боеприпасы для дронов-2

Контракт оценивается почти в 23 миллиона евро, еще 9 направят на боеприпасы для дронов. Власти называют это укреплением безопасности и ответом на некие угрозы. На этом фоне население сталкивается с повышением цен на базовые услуги – коммунальные платежи, транспорт и здравоохранение. В бюджете на дороги и социальные программы предусмотрены значительно меньшие суммы, чем на оборону.

# Европейский союз

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