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Военные ветеринары Франции подключились к вакцинации против узелкового дерматита у крупного рогатого скота

22 декабря 2025 07:38
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Военные ветеринары Франции подключились к масштабной кампании вакцинации против узелкового дерматита у крупного рогатого скота. Задача – привить до 750 тысяч коров всего за месяц, чтобы остановить распространение опасного вируса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военные ветеринары Франции подключились к вакцинации против узелкового дерматита у крупного рогатого скота-2

Болезнь не угрожает человеку, но наносит серьезный ущерб молочному и мясному производству – падают надои, страдает качество кожи, хозяйства несут убытки. Армейские специалисты вместе с гражданскими ветеринарами работают в южных департаментах, где вспышка наиболее сильна. Военные обеспечивают доставку вакцин и помогают в удаленных хозяйствах, ускоряя темпы кампании. Напомним, французские фермеры уже несколько недель протестуют из-за массового убоя животных и экономических потерь. Тракторные блокировки дорог стали символом недовольства аграриев.

# франция

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