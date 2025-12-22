Европейцы вынуждены экономить на подарках к Рождеству

В Европе рождественские покупки в 2025 году проходят на фоне экономии. Из‑за инфляции и роста цен на товары семьи вынуждены сокращать расходы на подарки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все чаще выбирают более доступные категории – косметику, бижутерию, а в некоторых странах растет интерес к секонд‑хенду. Эксперты отмечают, что номинальные траты растут, но реальная покупательная способность снижается. Европейцы стараются сохранить традиции, но делают это более экономно, выбирая самые дешевые подарки.