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Европейцы вынуждены экономить на подарках к Рождеству

22 декабря 2025 07:10
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В Европе рождественские покупки в 2025 году проходят на фоне экономии. Из‑за инфляции и роста цен на товары семьи вынуждены сокращать расходы на подарки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европейцы вынуждены экономить на подарках к Рождеству-2

Все чаще выбирают более доступные категории – косметику, бижутерию, а в некоторых странах растет интерес к секонд‑хенду. Эксперты отмечают, что номинальные траты растут, но реальная покупательная способность снижается. Европейцы стараются сохранить традиции, но делают это более экономно, выбирая самые дешевые подарки.

# Европейский союз

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