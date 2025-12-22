МВД: с приближением новогодних праздников активизируются аферисты

С приближением новогодних праздников правоохранители фиксируют рост активности мошенников. В ход идут различные схемы обмана, чаще всего с использованием компьютерных технологий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наибольший ущерб приносят преступления под предлогом «декларирования денежных средств». Сначала жертве звонит мнимый представитель сферы обслуживания и под благовидным предлогом получает персональные данные. Затем в мессенджере объявляются якобы правоохранители, которые убеждают, что сведения уже попали к злоумышленникам.

Андрей Бусло, заместитель начальника управления ГУУР МВД Беларуси:

С целью избежать обыска и конфискации имущества преступники предлагают задекларировать денежные средства, передав их курьеру. Мошенники требуют никому не сообщать о своих звонках, вводят в заблуждение, используя видеосвязь, форменную одежду правоохранительных структур, фотографии служебных удостоверений. МВД напоминает, правоохранители не звонят гражданам в мессенджерах и не требуют проведения финансовых операций. При поступлении звонков прекратите разговор и сообщите в милицию.

Особое внимание стоит уделить пожилым родственникам и знакомым, предупредить о подобных схемах. А также напомнить детям, что обещания «легких денег» – это вовлечение в преступный бизнес.