Летом Беларусь примет X Международный культурно-образовательный форум «Дети Содружества»

Впервые в Беларуси. Летом наша страна примет X Международный культурно-образовательный форум «Дети Содружества». Его участниками станут около 100 школьников из стран СНГ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В прошлые годы форум проходил в Кыргызстане, России и Узбекистане. В Беларуси главной точкой станет детский центр «Зубренок». А само мероприятие будет посвящено теме «80-летия Победы в Великой Отечественной войне». Ребят ожидает насыщенная программа: интеллектуальные игры, мастер-классы и экскурсии. Детали и конкретные предложения 28 февраля обсудили в ходе заседания организационного комитета.

Марина Ильина, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Ребята смогут посетить много знаковых мест. Таких как Хатынь, музей Великой Отечественной войны. Запланировано очень много мероприятий с лидерами мнений. Надеемся, что ребята смогут попасть в здание Совета Республики, встретиться с Натальей Ивановной Кочановой. Приоткрою секрет, будут «Знаковые встречи» с нашей белорусской космонавткой. Возможно, встречи с министрами. То есть программа настолько обширна, что ребята смогут познакомиться как с нашей страной, так и друг с другом. Обязательно предусмотрены дни каждой страны.