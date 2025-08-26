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Летний променад – в Ботаническом саду зацвели георгины, гладиолусы и астры

26 августа 2025 14:49
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. Это программа «Минск и минчане» о жизни любимой столицы в нашем традиционном хит-параде самых интересных фактов и новостей. 

Ботанический сад Национальной академии наук Беларуси приглашает на летний променад. Среди вечнозеленых кустарников и вековых деревьев раскинулось яркое полотно цветов.

Летний променад – в Ботаническом саду зацвели георгины, гладиолусы и астры -2

В центре внимания – коллекция георгин, создание которой началось еще в 50-е годы прошлого века. Сегодня она насчитывает около 200 сортов, из них более 20 – работы белорусских селекционеров.

Одни георгины спешат распуститься уже в июле, другие ждут своего звездного часа в августе. Настоящая живая энциклопедия!

Летний променад – в Ботаническом саду зацвели георгины, гладиолусы и астры -4

Среди этого разнообразия встречаются настоящие гиганты. Размер их соцветий поражает – они легко затмевают ладонь взрослого человека. Яркий пример – сорт «Гранд Финал». Его название говорит само за себя: это мощный и роскошный аккорд в симфонии летнего сада!

Летний променад – в Ботаническом саду зацвели георгины, гладиолусы и астры -6

Рожденные под жарким солнцем Мексики и Колумбии еще во времена ацтеков, георгины впервые попали в Европу всего около 200 лет назад! Возможно, именно поэтому прохладный климат нашего континента вызывает у них легкую ностальгию по тропическому теплу!

Летний променад – в Ботаническом саду зацвели георгины, гладиолусы и астры -8

Вот и еще один король сада! Любимец публики – пестрый гладиолус. Он всегда в центре внимания! Еще бы – такого величественного красавца видно издалека!

Летний променад – в Ботаническом саду зацвели георгины, гладиолусы и астры -10

Продолжаем экскурсию и знакомимся с чудесной астрой – звездой советской эпохи и цветочных композиций к 1 сентября! Сегодня она снова в тренде, сорт «Астра букетная» – фаворит флористов! Впрочем, как и другие представители однолетних растений! В Ботаническом саду возвели целую оранжерею под открытым небом!

Летний променад – в Ботаническом саду зацвели георгины, гладиолусы и астры -12

Природа – гениальный творец! Лепестки астры отражают свет, другие растения хитро ловят насекомых липкими стеблями, а вербена будто знает: чем пышнее букет, тем больше внимания! Магнит для бабочек – не иначе!

Летний променад – в Ботаническом саду зацвели георгины, гладиолусы и астры -14

Анна Бессмертная, сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Мы вкладываем и душу, и сердце, чтобы радовать посетителей этим прекрасным цветением. Центральный ботанический сад – гордость нашего города, нашей республики, это наше достояние.

Летний променад – в Ботаническом саду зацвели георгины, гладиолусы и астры -16

В Ботаническом саду уже начинает свое торжественное «шествие» и коллекция хризантем, не пропустите!

Подробности в видео.

# природа # Центральный ботанический сад НАН Беларуси # Центральный ботанический сад Минска

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