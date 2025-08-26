Общение с лошадью исцелят. Узнали, как верховая езда помогает улучшить здоровье

На этом ранчо красивые скакуны всегда рады гостям. Каждый раз их задабривают вкусностями в виде яблок и кусочков сахара. Софья Александрович это правило знает наизусть. Уже пять лет занимается верховой ездой. С лошадьми буквально на «ты». И эта любовь взаимна.

Софья Александрович, любитель верховой езды:

Мне они очень нравятся как грациозностью, также и выносливостью. Мне они очень понравились сразу. По характеру бывают разные, но больше всего мне попадаются самые спокойные. Мне легко контакт с ними найти.

Каждый день желающих поконтактировать с гордыми красавцами много, отдыхают от будничной суеты не только дети, но и взрослые. Всего 40 минут в день, и настроение мгновенно улучшается, а стресс и тревогу как рукой снимает. Нередко взаимодействие детей с лошадьми – это не просто приятное времяпрепровождение, а часть лечения. Иппотерапия – это метод реабилитации, при котором верховая езда и общение с лошадьми улучшают физическое, психическое, эмоциональное здоровье человека.