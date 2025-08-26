Общение с лошадью исцелят. Узнали, как верховая езда помогает улучшить здоровье
Алина Трус, корреспондент:
Это настоящая терапия. Общаться с такими милыми животными – одно удовольствие. Лошади способны обаять любого. Главное – найти к ним правильный подход.
На этом ранчо красивые скакуны всегда рады гостям. Каждый раз их задабривают вкусностями в виде яблок и кусочков сахара. Софья Александрович это правило знает наизусть. Уже пять лет занимается верховой ездой. С лошадьми буквально на «ты». И эта любовь взаимна.
Софья Александрович, любитель верховой езды:
Мне они очень нравятся как грациозностью, также и выносливостью. Мне они очень понравились сразу. По характеру бывают разные, но больше всего мне попадаются самые спокойные. Мне легко контакт с ними найти.
Каждый день желающих поконтактировать с гордыми красавцами много, отдыхают от будничной суеты не только дети, но и взрослые. Всего 40 минут в день, и настроение мгновенно улучшается, а стресс и тревогу как рукой снимает. Нередко взаимодействие детей с лошадьми – это не просто приятное времяпрепровождение, а часть лечения. Иппотерапия – это метод реабилитации, при котором верховая езда и общение с лошадьми улучшают физическое, психическое, эмоциональное здоровье человека.
Светлана Яцкевич, исполняющий обязанности заведующего реабилитационным отделением Минского городского центра медицинской реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями:
Данная методика основана на биомеханическом и психологическом воздействиях. Так, движения лошади, особенно при ходьбе, передаются ее всаднику, заставляя его мышцы двигаться в особом ритме, что способствует улучшению координации, равновесию, укрепляет мышечную силу, а также улучшает гибкость человека. Общение с лошадьми и верховая езда приносят много положительных эмоций, что улучшает психоэмоциональное состояние человека.
Подробности в видео.