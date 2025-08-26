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Гигин: прямой диалог с аудиторией позволяет консолидировать наши патриотические силы

26 августа 2025 14:09
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О будущем нашей страны сегодня говорили в Борисове. Здесь дан старт Республиканской информационно-просветительской акции «Беларусь адзіная». Она приурочена ко Дню народного единства и до 17 сентября проедет по всем регионам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гигин: прямой диалог с аудиторией позволяет консолидировать наши патриотические силы-2

Уже традиционный проект стартовал в 2021-м. В фокусе внимания – злободневные политические вопросы, сохранение исторической правды. Проходит общение в формате интерактивного, а главное, простого и понятного каждому диалога с использованием современных технологий и искусственного интеллекта. 

С помощью QR-кода каждый мог присоединиться к беседе в зале и задать интересующий вопрос. Так о будущем ИИ развернулась настоящая дискуссия. Несмотря на развитие инноваций, главное достояние Беларуси – талантливые и трудолюбивые люди. И от созидательного вклада каждого в общее дело зависит будущее нашей страны. 

Гигин: прямой диалог с аудиторией позволяет консолидировать наши патриотические силы-4

Вадим Гигин, председатель правления Республиканского государственного общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:
Главное – это открытый, честный разговор с аудиторией. Это наша сильная сторона. Уже не раз было доказано во время достаточно серьезных испытаний, что прямой диалог с аудиторией – это то, что позволяет поддерживать взаимопонимание, выстраивать гражданское общество, консолидировать наши патриотические силы. 

И тематика, которую мы избрали, это принципиальный момент, Беларусь – стратегия будущего. Будущее. Наши ориентиры. Мы вступили в пятилетку качества. Какой будет наша Беларусь через пять лет? Какие наши мечты? Какие мы ставим цели? Государство, общество, каждый отдельный человек, предприятия – безусловно, они должны в принципиальных моментах совпадать.

В Борисове представили выставку, где продемонстрировали потенциал района. Сегодня здесь работает более 40 предприятий, которые вносят весомый вклад в экономику страны.

# Государственная политика

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